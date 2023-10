Art. 27 Expo: a Cuneo la prima edizione del festival dedicato al mondo del carcere

Parlare di reinserimento lavorativo in carcere, anzi proporne alcuni esempi virtuosi, in un sistema che troppo spesso si associa al concetto di pena: è questa la sfida di Art. 27 Expo, la manifestazione che si terrà a Cuneo dal 26 al 29 ottobre e che si pone come obiettivo il far conoscere al pubblico le attività lavorative svolte negli istituti detentivi del cuneese e non solo.

La manifestazione è organizzata dalla cooperativa sociale Panatè, realtà costituita dal ristorante di Mondovì MondoFood e dal birrificio Open Baladin Cuneo, che si occupa di laboratori di panificazione nella casa circondariale di Cuneo e nella casa di reclusione di Fossano.

Quattro giorni di eventi spalmati sull’intero capoluogo cuneese e un nutrito parterre di ospiti permetteranno di conoscere la realtà dei laboratori professionali rivolti ai detenuti, alle opportunità di lavoro che si creano all’interno del carcere e come questo influisca su una netta riduzione della recidiva e sulla tutela di uno dei diritti costituzionali, quello sancito appunto dall’articolo 27 della “Carta” del nostro Paese: la finalità rieducativa della pena.

Il festival inizierà giovedì 26 ottobre alle ore 17.30 presso la casa circondariale di Cuneo con l’incontro “Carcere e lavoro: incentivi e prospettive”, un dibattito sul ruolo e sulle potenzialità della dimensione lavorativa nei percorsi di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute a cui. Moderati dal giornalista Gabriele Gallo, interverranno Domenico Minervini, Rita Monica Russo, Luca Facta, Sandro Gatti, Ezio Raviola, Matteo Rossi Sebaste, Cosimo Marcello e Bruno Mellano.

Venerdì 27 si entrerà nel vivo della manifestazione con gli appuntamenti diffusi che dureranno per tutto l’arco del weekend.

Alle ore 10, presso il Rondò dei Talenti (via Gallo 1), lo scrittore Franco Faggiani parlerà delle sue esperienze nelle biblioteche delle carceri, in particolare in quella di Rebibbia, e presenterà il libro “Il Guardiano della Collina dei Ciliegi.”

Alle ore 17, sempre nel rinnovato contenitore della Fondazione CRC, il ricercatore Michele Miravalle, referente di Antigone Piemonte, terrà un convegno valido per i crediti per giornalisti.

Alle ore 21, infine, presso il teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli 9), andrà in scena lo spettacolo di Voci Erranti “Scusate l’attesa” (costo euro 10,00).

L’Expo verrà invece inaugurata sabato 28 in piazza della Costituzione, con apertura al pubblico dalle 10 alle 18 sia sabato, sia domenica.

Proprio nella piazza che, simbolicamente, è dedicata alla nostra carta costituzionale, verranno presentati i laboratori e numerosi eventi culturali.

Sabato 28 alle ore 11 Mario Tagliani, per trent’anni insegnante nel carcere minorile torinese Ferrante Aporti, presenterà il suo libro “Il maestro dentro”, intervistato dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, seguirà quindi la presentazione delle attività della casa circondariale di Alba Vale la pena.

Alle ore 14, in un appuntamento “fuori Expo”, la Casa del Quartiere Donatello ospiterà, collegato da remoto, il magistrato Gherardo Colombo per la presentazione del libro “Il perdono responsabile, perché il carcere non serve a nulla”.

In contemporanea, proseguiranno le attività in piazza della Costituzione con i seguenti laboratori:

- laboratorio di educazione popolare sul concetto di libertà – pena, a cura di Zaratan APS (ingresso libero);

- laboratorio di hula hop per > 10 anni, a cura di Cadute Dalle Nuvole

(prenotazione consigliata, max 20 posti);

- laboratorio gioco danza per bambini, a cura di Cadute Dalle Nuvole

(prenotazione consigliata, max 20 posti);

- laboratorio danza adulti, a cura di Cadute Dalle Nuvole

(prenotazione consigliata, max 20 posti).

Alle ore 17, la direttrice del carcere di Bollate, Cosima Buccoliero e la giornalista Serena Uccello presenteranno il libro “Senza sbarre. Storia di un carcere aperto” in dialogo con il garante dei detenuti di Cuneo, Alberto Valmaggia, all’evento a cui seguirà l’esposizione delle attività della casa di reclusione di Saluzzo Donna, Vita e Libertà.

Alle 19, infine, la serata del sabato si chiuderà con lo spettacolo di circo, danza, hula hoop e danza acrobatica ITINERE, proposto dal Collettivo Zaratan con la compagnia di circo contemporaneo Cadute Dalle Nuvole.

Domenica 28, dopo l’apertura degli stand dell’Expo alle ore 10, la giornata inaugurerà alle ore 11 con la presentazione delle attività della casa di reclusione di Fossano Cercatori di perle.

Alle 12.30 Valentina Macchioni della cooperativa Perla terrà un laboratorio di decorazione ceramica per bambini (prenotazione consigliata, max 20 posti).

Alle 14.30 si terrà l’ultima presentazione di libri dell’intera manifestazione, con “Il bosco della buonanotte”, presentazione a cui parteciperà l’illustratrice Francesca Reinero.

Alle 16 Teo Musso, fondatore di Baladin, e Luciana Delle Donne, creatrice di Officina Creativa, dialogheranno sul tema dell’impatto sociale nell’imprenditoria.

Alle ore 17 sarà possibile gustare un aperitivo dai sapori interculturali grazie alla collaborazione del Multicolor Festival, dell’associazione MANO Nella MANO e della Casa del Quartiere Donatello.

Alle 18, infine, la manifestazione si concluderà con una passeggiata da piazza della Costituzione alla Casa del Quartiere Donatello inserita all’interno del Multicolor Festival.

Per tutta la durata dell’Expo sarà possibile visitare, presso la tensostruttura in piazza della Costituzione, la mostra “Art. 27” realizzata dagli studenti del Corso di Arte del fumetto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, per gli eventi del venerdì è obbligatoria la prenotazione alla mail info@panate.it.

Gli appuntamenti, realizzati grazie alla collaborazione e alla direzione artistica dell’associazione culturale Gli Spigolatori, saranno prenotabili anche al link https://www.eventbrite.it/cc/art-27-expo-fatti-in-carcere-2684109.

Art. 27 Expo è realizzato con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, con il patrocinio della Città di Cuneo, del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di Confcooperative Cuneo, in collaborazione con l’associazione culturale Gli Spigolatori, la Casa del Quartiere Donatello, la cooperativa sociale MOMO, il Collettivo Zaratan e l’associazione Mano nella Mano. Art. 27 Expo è resa possibile dal sostegno di Caffè Costadoro, Visgel Catering, MondoFood Mondovì, Open Baladin Cuneo e SA-CAR.

Per maggiori informazioni https://www.panate.it/art-27.