Ad Alba gli stati generali della pubbliche assistenze Anpas del Piemonte

Il 14 ottobre presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero ad Alba, si terranno gli Stati Generali delle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte.

Una grande convention del mondo del volontariato sanitario, oltre 200 gli iscritti a partecipare, che rappresenterà il primo momento di confronto diretto tra i quadri dirigenti delle pubbliche assistenze e le istituzioni regionali. A portare il saluto, tra gli altri, il presidente nazionale Anpas, Niccolò Mancini.

Gli Stati Generali delle Pubbliche Assistenze si articoleranno in due parti.

Al mattino, alle ore 10.30 dopo i saluti istituzionali, è prevista, in modalità plenaria, una tavola rotonda per approfondire argomenti di particolare interesse su politiche sanitarie e sociali in relazione alla risorsa del volontariato in ambito sanitario e socio assistenziale, base fondamentale del sistema, con la partecipazione del presidente di Anpas Piemonte Andrea Bonizzoli, dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, del presidente di Ires Piemonte Michele Rosboch e del commissario di Azienda Sanitaria Zero, Carlo Picco.

Nel pomeriggio una rappresentanza di volontarie e volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas, una realtà che in Piemonte conta 81 associazioni aderenti con oltre 10mila volontari, si dividerà in gruppi di lavoro tematici, con restituzione finale, per ragionare su formazione, volontariato e protezione civile, comunicazione dei valori, giovani e servizio civile, bisogni formativi e progetti.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.

Oggi l’Anpas è la più grande associazione laica di volontariato del Paese. Aderiscono ad essa 937 Pubbliche Assistenze 1. I soci sostenitori sono 487.128. Le volontarie e i volontari attive/i con formazione adeguata sono 100.409, i giovani in Servizio Civile Universale sono 2.377 e i dipendenti complessivi sono 4.837. I servizi sul territorio sono svolti con 8.781 mezzi fra ambulanze, automezzi per servizi sociali e mezzi di protezione civile. Emergenza sanitaria “118” e soccorso sanitario sono storicamente le attività prevalenti dell’Anpas, il 40% del trasporto sanitario in Italia è oggi svolto dalle Pubbliche Assistenze.