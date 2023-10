Cervasca: domenica l’inaugurazione della nuova torre panoramica al santuario di San Maurizio e della Madonna degli Alpini

Si terrà domenica 15 ottobre alle 16 l’inaugurazione della nuova torre panoramica installata al santuario di San Maurizio e della Madonna degli Alpini, ubicato a 800 metri di quota tra Cervasca e Vignolo.



Un progetto realizzato dal Comune e dall’Unione montana valle Grana, con un costo totale di 27.463 euro – coperti principalmente dal risorse del GAL – e un contributo locale di 9.716 euro. Si tratta di una struttura cilindrica in metallo di cinque metri d’altezza esposta sulla scarpata di fronte all’attuale terrazza vicina al bar-deposito, con passerella e vetrate: richiama l’antica fortificazione degli armagnacchi sorta dopo il Mille.



“Da domenica chiunque si appresti a raggiungere il punto panoramico potrà vedere cippi e lapidi dei nostri Alpini caduti e dispersi – ha commentato il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone - . Un bel modo di tenere viva la memoria e di valorizzare il santuario allo stesso tempo”.



La vicina chiesa è stata costruita nel XVII° secolo per ampliare l’antica cappella intitolata al martire tebeo Maurizio, santo patrono degli Alpini. La sezione ANA di Cuneo ha adottato la struttura e l’ha dedicata anche alla Madonna degli Alpini inserendo (nel 1946) nella navata centrale un quadro votivo, in modo da dedicare il santuario ai caduti e dispersi della Divisione Alpina Cuneense nella tragica ritirata di Russia. L’ultima ristrutturazione della struttura, che attira migliaia di visitatori ogni anno, è datata al 1960.



Il santuario sarà inserito nell’elenco dei luoghi segnalati dall’Osservatorio dei paesaggi italiani.