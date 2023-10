Cuneo: nel salone d'onore la cerimonia di presentazione del marchio "Qualità Parco Apam"

Mieli di montagna, trote allevate in acque di torrente, cereali a bassa impronta idrica: ecco alcuni dei prodotti che oggi possono essere venduti con il Marchio “Qualità Parco Apam”. Il Marchio è un’iniziativa dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale locale sempre più orientato verso standard di maggiore sostenibilità, stimolando i consumatori a premiare chi ha scelto di produrre nel rispetto della tradizione e dell’ambiente.



Con più di 50 prodotti registrati in pochi mesi, il Marchio è oggi diventato realtà e in occasione della Fiera del Marrone di Cuneo, sabato 14 ottobre, alle ore 11, nel Salone d’Onore del municipio, si svolgerà la cerimonia ufficiale di presentazione e di assegnazione della certificazione alle prime imprese aderenti.



Una cornice prestigiosa, adatta a valorizzare i produttori, i loro prodotti e gli impegni presi nei confronti dei territori e degli ecosistemi in cui le aziende sono insediate.



Durante la cerimonia, dopo i saluti delle autorità, saranno presentati il percorso che ha portato all’ideazione del Marchio e le iniziative a cui l’Ente sta lavorando per favorirne l’ulteriore affermazione sul territorio. Sarà inoltre possibile incontrare i produttori e, a termine dell’evento, degustare i loro migliori prodotti.



“Per aver raggiunto un obiettivo così importante per il nostro Ente mi complimento – dichiara il presidente di APAM Piermario Giordano – con i consiglieri Valeria Marrone e Franco Parola, oltre che con Stefania Barbiero, componente della commissione di gestione, e con il personale coinvolto in questo progetto. Tra le missioni del nostro Parco, la valorizzazione del territorio e in particolare dei suoi prodotti è tra le più importanti, e sono convinto che il marchio possa rappresentare uno strumento molto utile a supporto dei nostri coltivatori e artigiani. Mi auguro che tanti sappiano cogliere questa occasione”.



Si tratta infatti di un processo in fase di espansione che attualmente riguarda unicamente le imprese agroalimentari, ma che nel prossimo futuro si estenderà a manufatti artigianali e a servizi di accoglienza turistica.



Per aderire, bisogna operare in uno dei Comuni del Parco delle Alpi Marittime, del Parco del Marguareis oppure all’interno o nelle immediate vicinanze delle otto riserve naturali gestite dall’Ente. Sono inoltre ammesse, nel caso di prodotti trasformati, aziende che hanno sede al di fuori di tali territori, a patto che siano utilizzate materie prime che provengono dai comuni delle Aree protette Alpi Marittime.



Per ottenere l’autorizzazione all’uso del Marchio occorre infine che siano soddisfatti pochi ma precisi standard di qualità e tipicità, che vengano garantite l’origine dei prodotti e la completa trasparenza dei processi di produzione.



La presentazione è aperta a cittadini e imprese e non è richiesta prenotazione. Per tutta la durata della Fiera del Marrone di Cuneo sarà possibile richiedere informazioni e scoprire i prodotti, presso lo stand dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime.



Per presentare prodotti, produttori e iniziative legate al marchio è stata avviata la campagna di comunicazione #QualitaparcoApam sulle pagine Facebook e Instagram dell’Ente. Seguile per esser costantemente aggiornato sull’iniziativa.