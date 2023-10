Intervento di rinnovo per il monumento all'Artigliere in via Roccaforte a Villanova Mondovì.

Gli alpini del gruppo villanovese, con il loro presidente Massimo Sevega, lo scorso sabato 7 ottobre, hanno ripulito la struttura e ripitturato le parti che necessitavano di essere rinnovate.

L'intervento è stato possibile grazie all'aiuto di Mauro Bergerone e Andrea Bruno e a Luca Prunotto che ha fornito a titolo gratuito la vernice "verde Nato".