“Motel Babel”: applausi all’Iris di Dronero per la compagnia Petit Soleil di Trieste

A Dronero ieri sera, domenica 8 ottobre, il cinema teatro Iris si è trasformato in un bizzarro motel sospeso tra cielo e terra. In scena la compagnia Petit Soleil di Trieste, con lo spettacolo “Motel Babel”.

L’esaltazione iniziale della pace eterna, ed anche in un qualche modo dell’altrove in cui convenzionalmente si trovano le anime dei defunti, è presto venuta meno. Un punto di rottura che nello stesso tempo ha segnato una profonda congiunzione tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Così l’incontro con strane creature senza tempo, esseri clown/buffoni di possibili umanità, che si sono via via fatti strada nella realtà immaginata, rappresentando amori, capricci e dolori, stereotipi a brandelli del giorno d’oggi.Maschere, luci particolari, spazio e tempo.

Colonna sonora comico-fantastica che trova la sua origine nello spettacolo andato in scena per la prima volta nel 1982 a Parigi, lo spettacolo è stato ripreso da Aldo Vivoda, regista e attore, che ha fondato nel 1995 a Trieste il Petit Soleil.Di Vivoda spicca la preparazione presso la compagnia teatrale francese Theatre du Soleil di Ariane Mnouchkine. L’affinità fra il progetto triestino e la solida realtà parigina non è solo nel nome, ma anche nel modo di concepire e sentire il teatro.

Il Petit Soleil in questi anni ha portato in scena spettacoli classici e moderni, ha lavorato per il teatro ragazzi, ha svolto, per ragazzi e adulti, corsi annuali, Stages e Atelier teatrali, ha prodotto spettacoli di cabaret e ha lavorato per il teatro di strada portando i suoi spettacoli e progetti artistici in luoghi e teatri nazionali e internazionali (24 stagioni teatrali sia con spettacoli classici che moderni, almeno 30 produzioni, almeno 600 repliche), come Trieste e territorio limitrofo, altri luoghi d’Italia, Francia, Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna.Dopo il festival di Avignone, varie repliche in Friuli, Croazia e Francia, “Motel Babel” è arrivato finalmente in Piemonte.

Molte le persone che ieri hanno voluto essere presenti al cinema teatro di Dronero, sentiti e calorosi sono stati gli applausi al termine dello spettacolo.