Security o commodity? La paura dei mercati crypto per la decisione finale

Il 22 dicembre 2020 la SEC (Securities and Exchange Commission, equivalente alla Consob italiana) ha citato in giudizio Ripple Labs Inc., nota società blockchain e crypto, con l’accusa di aver offerto dei titoli security (equivalenti ai nostri titoli azionari), per un valore superiore ai 3 miliardi di USD, senza aver rispettato le regole previste per questo tipo di contratti di investimento. In base a quanto indicato dall’agenzia statunitense, criptovalute come XRP non andrebbero comprese sotto la qualifica di commodity, bensì di security.

Qual è la differenza tra le due categorie e perché la SEC sembra così interessata a includere gli asset digitali sotto l’egida delle security?

Iniziamo dalla prima domanda e facciamo chiarezza all’interno della normativa USA in merito. Al momento infatti, si tratta di una diatriba che riguarda solo la normativa dei mercati americani ma che, chiaramente, potrebbe irrorare effetti sia riflessi che diretti anche sui mercati europei.

In base a quanto stabilito da una nota sentenza americana del 1946, SEC v W. J. Howey Co., un contratto investimento viene qualificato come tale se l’utente investe dei fondi in un titolo con l’aspettativa di ottenere dei profitti solo a seguito del lavoro svolto da terze parti, senza cioè il coinvolgimento diretto dell’investitore. In buona sostanza, è il tipico investimento che si svolge tramite un broker di azioni.

Diversamente accade invece per le commodity, che sono asset scambiati sui mercati in base al loro valore di mercato. Tipici esempi di commodity sono le materie prime, come l’oro o l’argento, e anche prodotti agricoli come il grano.

Chi vigila sul corretto funzionamento dei rispettivi contratti? Beh, non stupisce che quando si tratta di security, custode attento e solerte sia proprio la SEC, che da tempo mira a includere le crypto all’interno del suo controllo. Le commodity sono invece supervisionate dal CFTC, acronimo Commodity Futures Trading Commission. Sono due organi con competenze e poteri estremamente diversi, essendo la seconda priva di una vera e propria autorità di regolamentazione, a differenza della SEC.

Cambiano anche gli obblighi delle società, e non di poco, laddove i prodotti finanziari offerti vengano inglobati nell’una o nell’altra categoria. Ed è qui che si innesta l’opposizione forte delle società blockchain, di cui Ripple al momento sta facendo da portavoce, seppure involontariamente.

Il prezzo Ripple in USD, Fonte: Statista 2023

L’istanza di chiarezza normativa

Il 1° novembre 2022, la piattaforma di trading crypto FTX dichiara il fallimento, ricorrendo al capitolo 11 della procedura fallimentare prevista dal codice americano, che prevede la bancarotta assistita, una modalità specifica che consente alle società fallite di continuare la propria attività durante gli accordi con i creditori, con l’obiettivo ovviamente di aumentare il patrimonio disponibile.

Quest’evento ha segnato la svolta, non solo in negativo, per il settore degli asset digitali. A gran voce, e stavolta in maniera più compatta, si è alzata la richiesta di una regolamentazione chiara e completa del settore, a protezione anche degli utenti.

Ecco quindi che la SEC è tornata alla carica con la questione, ormai dibattuta, sulla natura delle criptovalute. Il criterio bussola che finora l’agenzia americana ha adottato è quello della decentralizzazione, una serie di linee guida composte da circa 50 diversi indicatori che dovrebbero stabilire il livello più o meno elevato di decentralizzazione di un progetto. Maggiore è il decentramento registrato e più forte sarebbe l’attrattiva dell’asset sotto la categoria commodity.

Come è stato fin da subito rilevato, non si tratta di un criterio sicuro e trasparente su cui poter far leva per una questione tanto delicata e cruciale, anche per le conseguenze dirompenti sugli investitori e, in generale, sul mercato degli asset digitali.

Secondo Maxim Manturov, Head of Investment Research per Freedom Finance Europe: “Nel complesso, l'affermazione della SEC secondo cui tutte le criptovalute diverse da Bitcoin sono azioni potrebbe cambiare il panorama degli asset digitali. Se la SEC riuscisse nella causa contro Coinbase, potrebbe creare un precedente che richiederebbe a tutti gli exchange crypto di registrarsi presso la SEC e di conformarsi alle leggi sui titoli azionari.

La conseguenza sarebbe che acquistare e vendere criptovalute potrebbe essere più difficile e complicato per gli investitori, così come potrebbe risultare più difficile per loro conservare in modo sicuro i propri asset.

L'annuncio della SEC potrebbe anche portare a un maggiore controllo degli exchange di criptovalute da parte dei regolatori di tutto il mondo, rendendo meno facile il loro funzionamento e portando a restrizioni sulle modalità attraverso cui possono essere offerti i propri servizi.

Nel complesso, l'approvazione della domanda della SEC avrebbe un impatto significativo sul panorama delle criptovalute. È importante seguire da vicino questo caso e rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi.

Maggiore regolamentazione: L’approvazione della richiesta della SEC potrebbe portare a una maggiore regolamentazione del settore delle criptovalute. Questo potrebbe includere nuove regole e regolamenti per gli exchange crypto, nonché nuove restrizioni sul trading e sull’utilizzo degli asset digitali.

Costi più elevati: Una maggiore regolamentazione potrebbe portare a costi più elevati per gli exchange di criptovaluta e anche per gli investitori. l’acquisto, la vendita e la conservazione delle criptovalute potrebbero quindi rivelarsi operazioni più costose.

Meno liquidità: Una maggiore regolamentazione potrebbe anche portare a una minore liquidità nel mercato delle criptovalute, rendendo più complicato per gli investitori acquistare e vendere ai prezzi desiderati.

È importante anche sottolineare che l’approvazione della SEC è ancora nelle fasi iniziali e non è chiaro come verrà risolto il caso. Tuttavia, l’approvazione dell ricorso della SEC potrebbe avere un impatto significativo sul panorama delle criptovalute ed è importante riconoscerne i potenziali rischi e le implicazioni."

Quid iuris?

Dopo una lunga attesa, il giudice del distretto Sud dello Stato di New York, competente a decidere del ricorso presentato dalla SEC ha, contro le aspettative, rigettato il ricorso dell’agenzia e accolto la difesa di Ripple. Le parole della corte sono state chiare: la vendita e l’offerta di XRP sui mercati secondari non rappresentano un contratto di investimento.

La reazione sui mercati è stata positiva, vista anche la community fedele che Ripple vanta fin dai suoi inizi. Il prezzo XRP ha registrato subito un rally, che però ha avuto una durata limitata. Attenzione infatti, perché la vicenda non è ancora chiusa.

In primis, la SEC ha subito comunicato che avrebbe impugnato la sentenza del giudice americano. L’effetto della notizia è stato immediato, dato che il prezzo XRP è subito sceso, come possiamo notare dal grafico sopra riportato. La spada di Damocle ancora pende sul collo non solo di Ripple ma anche di altre società ed exchange che, da tempo, sono sotto il tiro della SEC, Binance e Coinbase primi tra tutti.

Inoltre, in base alla sentenza pronunciata dalla corte, la decisione favorevole a Ripple è limitata alla vendita sui mercati secondari di XRP, quando la compravendita avviene agli investitori retail. Diversa però è stata la decisione in merito alla vendita degli asset da parte della società nei confronti degli hedge fund e degli investitori istituzionali. In questo caso, si è trattato di una vera e propria vendita di titoli di investimento, avvenuta senza il rispetto delle regole stabilite in materia. Un’altra questione che rimane aperta è quella delle ICO (Initial Coin Offering) e che attira l’attenzione fin dal lancio di Ethereum.

Potremmo quindi dire che, ad oggi, il risultato della lotta tra i due titani è di 1-1, ma ci sono i tempi di recupero, quelli richiesti dalla SEC per tentare di andare in vantaggio. Mentre tutto il settore rimane sugli spalti, con il fiato sospeso.