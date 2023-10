Al NUoVO di Cuneo la scienza di Alessandro Piovano: "Di cosa parliamo quando parliamo di plastica?"

La plastica, o meglio, le plastiche, dalla loro composizione al loro smaltimento, sono al centro del primo appuntamento di ottobre del format «Scienza al NUoVO», che porta al centro sportivo e culturale cuneese di via Parco della Gioventù giovani ricercatori e ricercatrici prevalentemente originari del capoluogo e attualmente impegnati in ambito accademico in Italia e all'estero.



Mercoledì 11 ottobre alle 19 Alessandro Piovano, ricercatore per lo sviluppo di materiali innovativi per batterie e altri dispositivi di accumulo elettrochimico dell'energia al Politecnico di Torino, dove è anche docente di chimica organica nel corso di Ingegneria chimica, partirà dall'impossibilità di dare una definizione univoca di plastica per soffermarsi sulle cosiddette poliolefine, che costituiscono circa il 65% dell’intera produzione di plastica a livello globale (quasi 200 milioni di tonnellate prodotte all’anno rispetto ai 300 milioni delle materie plastiche in generale).



Spesso additate come uno degli esempi più emblematici dell’inquinamento antropico, le poliolefine sono tuttavia fondamentali nell'azione di conservazione dei cibi grazie all’impermeabilità a gas e vapori e nella riduzione dei consumi nei trasporti grazie alla loro leggerezza e resistenza meccanica. Cosa serve dunque per contenerne l'impatto ambientale? Sviluppi scientifici-tecnologici della ricerca accademica e industriale, come un'evoluzione nella composizione che ne aumenti la durabilità e li predisponga a un più efficiente riciclo, in un'ottica di circolarità, e una condotta più attenta e responsabile da parte degli utilizzatori.

Alessandro Piovano, monregalese, trentatreenne, nel 2022 insieme al collega Roberto Fiorenza dell’Università di Catania è stato insignito del premio “Robert Karl Grasselli 2022” come miglior ricercatore italiano Under 37 nel settore della catalisi eterogenea in fase gas. Mercoledì 25 ottobre con il meteorologo Paolo Bertolotto il focus sarà sulla crisi climatica, dal globale al locale.

L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema seguita da un confronto con il pubblico durante il quale ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero.



