Saluzzo, il 16 ottobre al Magda Olivero si riaccende la stagione di "Lunedì Cinema"

Ricomincerà lunedì 16 ottobre alle ore 21 la stagione “Lunedì Cinema” al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, ideata e promossa da Ratatoj Aps, in collaborazione con il Comune di Saluzzo. La rassegna proporrà titoli e proposte identitarie, che vogliono valorizzare il cinema italiano ed europeo, per promuovere occasioni di confronto e di crescita del senso civico e sociale: una programmazione trasversale con titoli di qualità che spesso passano inosservati, grandi classici restaurati, documentari, storie vere e di fantasia per riflettere sulla contemporaneità e sullo stato delle cose, spostare di qualche grado la prospettiva da cui osserviamo le nostre esistenze e il mondo, per immaginare scenari futuri.

A riaccendere il proiettore sarà il film “Disco boy” (2023), opera prima di Giacomo Abruzzese, che gli è valso l’Orso d’argento per il miglior Contributo artistico al Festival di Berlino. Il costo del biglietto è di euro 5, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2023/2024 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna Lunedì Cinema (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.

La pellicola parla di Aleksei, un giovane bielorusso che cerca di raggiungere clandestinamente la Francia. Una volta arrivato l'unico modo per poter essere regolarizzato è di aderire alla Legione Straniera. Si troverà così a combattere sul delta del Niger dove un giovane, Jomo, a sua volta combatte contro le multinazionali che sfruttano il territorio, mentre sua sorella Udoka vorrebbe lasciare il Paese. Aleksei e Jomo si incontreranno e si scontreranno, ma non solo. Questo non è un film sui corpi militari speciali e sulla loro struttura gerarchica pressoché assoluta. Abbruzzese si colloca semmai sulla scia di chi, come Clint Eastwood con Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima, ha mostrato la guerra dai fronti opposti. Qui i due “nemici” sono Aleksei e Jomo, entrambi quasi “necessitati” a combattere, l'uno per trovare un proprio posto nel mondo e l'altro per difendere il proprio villaggio dalla devastazione.

La stagione sarà arricchita da una serie di consolidate collaborazioni con le principali realtà associative e sociali territoriali e con le reti principali del cinema italiano: AIACE, Cineteca di Bologna e UCCA (unione circoli cinematografici ARCI). La stagione autunnale proseguirà con “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, “The store” di Ami-Ro Sköld, “Close” di Lukas Dhont, “I guerrieri della notte” di Walter Hill, “Manodopera” di Alain Ughetto, “Ritorno a Seoul” di Davy Chou, “Signs of love” di Clarence Fuller, “Innesti” di Sandro Bozzolo e “Thelma e Louise” di Ridley Scott.