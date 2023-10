Motociclismo, Montagnana sale sul podio di Misano anche in gara due

Il pilota saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Andrea Montagnana, dopo il podio ottenuto nella sprint race del sabato sul Misano World Circuit "Marco Simoncelli", ha replicato la posizione anche in occasione di gara due, disputata alla domenica.

Galvanizzato dal buon risultato della sprint race della Dunlop Cup classe 600, nella quale aveva conquistato la terza piazza, al via di gara due Andrea scattava con maggior determinazione allo spegnersi del semaforo, guadagnando sin da subito posizioni importanti.

Montagnana tagliava il traguardo in diciottesima posizione assoluta, ma veniva nuovamente premiato sul podio per la terza posizione ottenuta nella classifica riservata alle wild card.

“Un ottimo finale di stagione che dà morale per il futuro - ha esclamato un raggiante Andrea Montagnana -. Un doveroso ringraziamento va alle aziende che hanno sostenuto la stagione 2023: Farmacia Monchiero, Vitality Wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale e Colorsystem. Infine, ma non per importanza, un grazie speciale al tecnico ed amico Ezio Musilli, la cui presenza si è rivelata fondamentale in ogni occasione”.