La prima volta di Palenzona a Cuneo da presidente della Fondazione CrTorino

Può darsi che la presenza oggi a Cuneo di Fabrizio Palenzona, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e presidente dell’associazione che riunisce le fondazione bancarie piemontesi, sia stata dettata esclusivamente dalla curiosità di conoscere da vicino Pep Guardiola.

Un tempo - almeno una visita all’anno, in occasione dei convegni autunnali dell’associazione politico-culturale “Insieme” - era d’obbligo.

Allora il sodalizio con Giovanni Quaglia era l’occasione per un revival tutto democristiano al Teatro Toselli per parlare di problematiche del territorio, di economia, di temi sociali ma anche (più prosaicamente) per ragionare di posti di potere nelle banche e nelle fondazioni del Piemonte, e anche oltre i confini regionali.

Poi, quello che sembrava un patto d’acciaio si è infranto quando i due amici, il cuneese Quaglia e l’alessandrino Palenzona, si sono ritrovati ad ambire entrambi alla guida della Fondazione CrT.

Sull’altare del potere si sacrificano anche le amicizie più solide. E così è stato.

I due si sono sfidati a singolar tenzone e Palenzona ha avuto la meglio sfrattando Quaglia da via XX Settembre.

Alcuni – almeno coloro che seguono queste vicende – ricorderanno che Palenzona era stato nella Granda tre anni fa – accompagnando l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Gaetano Miccichè – quando si trattava di rassicurare i sindaci di Cuneo, Alba e Mondovì (estate 2020) a proposito dell’Opas lanciata da Intesa nei confronti di Ubi Banca.

Può darsi – dicevamo – che la visita odierna sia stata dettata da mera curiosità sportiva o anche soltanto da cortesia istituzionale verso il collega Ezio Raviola, presidente della Fondazione CrCuneo.

Ma può anche darsi che l’occasione abbia offerto il pretesto ai presidenti delle fondazioni per tornare ad accennare alla questione della “Superfondazione piemontese”, tema che di tanto in tanto torna a riecheggiare.

Al momento del suo insediamento a Torino Palenzona aveva detto a chiare lettere di essere contrario alle fusioni tra le fondazioni bancarie, ma aveva altresì auspicato una rete tra gli enti piemontesi e lombardi, proponendo gli “Stati generali” delle fondazioni del Nord-Ovest per trovare intese e progetti comuni.

“Perché – aveva scritto nel suo programma - non ragionare da subito, senza particolari alchimie istituzionali, di reti trans regionali? Importanti progetti si fanno congiuntamente a livello nazionale e interessante è anche la collaborazione tra Fondazioni liguri e piemontesi. Tuttavia – aveva considerato il neo presidente della Fondazione Cr Torino a ridosso della sua elezione - le Fondazioni del Nord-Ovest raccolgono sostanzialmente la metà del patrimonio delle Fondazioni bancarie italiane su un territorio molto dinamico, pertanto non è velleitario valutare collaborazioni anche con la Lombardia per individuare progetti comuni di area vasta unendo capacità progettuali e forza ed economica, con interessanti economie di scala e obiettivi, conseguentemente, ambiziosi”.

Chissà se di tutto ciò – mentre partono le grandi manovre per il rinnovo degli organi della CrC – si è fatto cenno nei conciliaboli a margine della testimonianza di Pep Guardiola?