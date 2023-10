Prima visita al Memoriale della Cuneense appena rinnovato

Lo scorso martedì 3 ottobre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Morozzo, hanno avuto l’opportunità di visitare il Memoriale degli Alpini, situato presso la vecchia stazione di Cuneo.

"Della visita - raccontano gli studenti - ci ha colpito particolarmente il fatto che il materiale (divise, piastrine, armi e fotografie) sia tutto originale e che sia stato donato per l’allestimento delle sale espositive da familiari che hanno rinunciato a conservare degli oggetti personali dei loro cari, in modo che tutti ne possano fruire.

Abbiamo imparato che, se oggi le donne hanno accesso a tutti i corpi militari, già in passato le crocerossine avevano un ruolo attivo e i gradi militari.

La vita degli alpini, giovani di diciotto o vent’anni, durante le guerre non era sicuramente facile e la loro esperienza merita il nostro rispetto e ci fa capire il valore della pace, per difendere la quale dobbiamo impegnarci ogni giorno anche noi.

Vogliamo quindi ringraziare gli Alpini per il tempo che ci hanno dedicato e per la passione e l’entusiasmo con cui ci hanno fatto scoprire il Memoriale.

La visita al Memoriale è stata una bella sorpresa. Ci hanno accolto Alpini appassionati e preparati che hanno saputo raccontare in modo vivace la storia dei cimeli."

"Ho apprezzato moltissimo l’aspetto immersivo del Memoriale - aggiunge uno degli studenti - la ricostruzione dell’alloggio in trincea, dell’infermeria e di momenti della campagna in Russia. Particolarmente emozionante è stata per me l’installazione che ricostruisce la ritirata dalla Russia. Vedere, più che sentire, le condizioni dei soldati, il loro abbigliamento inadeguato, i carri che portavano i feriti e la neve, mi ha permesso di cogliere in modo più vivo l’orrore della guerra e la grandezza di questi ragazzi."

Gli alunni sono stati accompagnati, oltre che dai loro insegnanti, anche da alcuni Alpini del gruppo di Morozzo.