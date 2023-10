Cuneo, Pep Guardiola agli studenti: "Il talento non si coltiva su Instagram. Scegliere persone buone è la chiave, anche nel calcio" [VIDEO]

Mattinata pregna di emozioni al palazzetto dello Sport di Cuneo, ribollente di entusiasmo per l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, ospite d'onore dell'evento "Dialoghi sul Talento", realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni.

Ad accoglierlo 3500 studenti che lo hanno prima acclamato, poi ascoltato con attenzione ed infine applaudito calorosamente.



Due ore di chiaccherata davanti al pubblico con il conduttore televisivo Alberto Brandi (oltre che con l'amico Massimo Mauro), dopo la conferenza con gli organi di stampa, locale e nazionale.

Pep ha risposto alle domande di Brandi e degli studenti più curiosi, sciorinando un ottimo italiano e dando impressione di essere a proprio agio. Tanti i temi trattati ed i personaggi raccontati, sempre seguendo il filo del concetto di "talento", dono da fare crescere con il lavoro, affinché non venga disperso. E, soprattutto, da esaltare in un contesto di squadra, il cui affiatamento è alla base di ogni successo calcistico.

Il talento secondo Pep Guardiola

Da Messi a Haaland passando per Roberto Baggio, con pensieri e ricordi affettuosi per Luca Vialli e Carletto Mazzone, recentemente scomparsi.

Presenti anche ex giocatori di successo quali Ciro Ferrara ed Enrico Chiesa, immortalati nelle foto che hanno chiuso l'evento.

Giornata indimenticabile per due campionesse cuneese, giovanissime ma già affermate a livello nazionale ed internazionale: la nuotatrice Sara Curtis e la mezzofondista Anna Arnaudo che hanno raccontato le loro esperienze ed aspirazioni.

Le parole di Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC

Così il presidente della Provincia Robaldo: “Davvero un momento emozionante quello di stamane, oltre all’onore di rappresentare il Cuneese, per un appassionato di calcio come me. Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City e manager fra i più vincenti di tutti i tempi, ha interloquito con oltre 3500 fra ragazze e ragazzi che frequentano le Scuole Superiori del cuneese. A loro, nel mio saluto iniziale, ho chiesto di credere nel proprio talento e di applicarvisi con costanza e dedizione, senza avere paura di commettere errori. Sono grato, e con me i consiglieri Danna e Sannazzaro (rispettivamente con delega a sport e istruzione), alla Fondazione Crc per questa bellissima mattinata”.