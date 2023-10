A Stroppo giornata conclusiva del progetto “Aria, acqua, terra e sole: ambiente outdoor education”

Lo scorso mercoledì 4 ottobre, si è tenuta a Stroppo la conda giornata conclusiva del progetto “Aria, acqua, terra e sole: ambiente outdoor education”, presentato due anni fa dall’Istituto Comprensivo di Dronero per il Bando “Nuova didattica, Spazio scuola” della Fondazione CRC.



Il progetto, che ha coinvolto tutti i 13 plessi dell’IC, è stato finalizzato all’educazione, allo sviluppo e all’innovazione sostenibile ed a stili di vita rispettosi dell’ambiente.



Una vera e propria immersione nella natura. Ad essere coinvolti mercoledì sono stati circa 200 alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi prime della scuola secondaria: sui sentieri del comune di Stroppo che dal Capoluogo hanno raggiunto la Chiesa di San Pietro ed il Santuario di Santa Maria di Morinesio, due luoghi importanti della Valle per posizione panoramica e ricchezza artistica.



Tutti gli elementi (aria, acqua, terra e sole) sono stati presenti lungo il cammino, in equilibrio tra loro a guidare i passi dei ragazzi: la terra a ricordare l’importanza di avere un luogo dove crescere, l’aria a creare energia e a dare sollievo, l’acqua che dà vita alla natura ed il sole presente a rendere la giornata luminosa.



Ai giovani studenti è stato presentato il territorio sotto i vari aspetti che lo contraddistinguono. Sotto la guida esperta di Adriana Abello, ex insegnante della scuola, hanno potuto infatti scoprire la preziosa Chiesa di S. Pietro, ricca di dipinti e di particolari architettonici. Attraverso invece una Caccia al tesoro studiata, organizzata e condotta dai docenti, sono stati invitati a guardare tutto quello che c’è lungo i sentieri, a trovare le cose più particolari e nascoste, a confrontarsi tra loro. Accompagnati dall’insegnante Lorenza Bernardi, hanno poi potuto sentire l’energia vitale della natura, attraverso un percorso di Natural Therapy.



La giornata è stata anche occasione di visita alla Scuola Secondaria di Stroppo: insegnanti e alunni hanno accolto i compagni con momenti di drammatizzazione e gioco, facendo visitare i locali, gli spazi esterni, il giardino e l’orto da loro creato e curato, offrendo infine una deliziosa merenda.



Finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e cofinanziato da sei comuni della valle (Dronero, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S.Costanzo), il progetto ha permesso un valido percorso di formazione per gli alunni di tutte le classi, dall’infanzia fino alla terza classe della secondaria e per i loro insegnanti. I fondi stanziati hanno permesso anche l’acquisto di arredi esterni e di complementi utili alla realizzazione di aule all’aperto e di orti didattici.



Ed alla Chiesa di Santa Maria, in splendida posizione panoramica sul costone che degrada dal Monte Nebin, la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola ha fortemente desiderato ringraziare i sindaci dei vari Comuni intervenuti, nonché il dottor Vittorio Sabbatini della Fondazione CRC. Ad sottolineata l’importanza e la valenza degli



“Gli ambienti naturali sono veri contesti di apprendimento - ha detto - che permettono ai ragazzi di vivere la natura e non soltanto di studiarla. È stato davvero prezioso questo progetto, per le sue finalità e nella cooperazione tra territorio e scuola. ”



“La giornata ha richiesto la “buona pratica del camminare” - spiegano gli insegnanti - che non per tutti è scontata, ma anche la “buona pratica dello stare insieme” fuori dall’aula scolastica. Il camminare favorisce la buona salute, la capacità di attenzione e il rispetto dell’ambiente, mentre lo stare insieme favorisce le relazioni umane e la formazione di adulti capaci di rispettare gli altri. E tutto questo è scuola!”