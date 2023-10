Da venerdì 13 ottobre ritorna “TimeOut”, il format sulla pallavolo femminile di Serie A del Gruppo More News

La pallavolo femminile di Serie A torna protagonista sui siti delle testate giornalistiche del gruppo “More News”. Con la ripresa dei campionati, infatti, riprende questo venerdì 13 ottobre (ore 21) “TimeOut”, il format sui Campionati di volley femminile di Serie A1 e A2, giunto alla sua terza stagione. I numerosi consenti ottenuti nelle precedenti edizioni hanno convinto il Gruppo editoriale More News a continuare sulla strada intrapresa, dando voce e spazio ai protagonisti e alle protagoniste di due Campionati, quello di A1 e A2 femminile, di sempre maggiore fascino e interesse.

Confermata la squadra della passata stagione, con la conduzione in studio del giornalista Matteo La Viola e la collaborazione esterna dei giornalisti Cesare Mandrile (Cuneo), Alessio Murace (Busto Arsizio), Marco Bertello (Pinerolo), Elisa Rollino (Pinerolo) e Christian Bosio (Pinerolo). Confermata anche la regia tecnica, affidata all’esperto Raffaele Massano. Come da tradizione consolidata, TimeOut vedrà la presenza di ospiti, sia in studio che in collegamento, insieme a filmati, curiosità e approfondimenti sulle imprese sportive vissute nei Campionati di A1 e A2 femminile.

Un occhio di riguardo sarà riservato alle formazioni del Nord Ovest che vengono seguite quotidianamente dalle emittenti giornalistiche del gruppo More News. Ecco, pertanto, che a essere maggiormente coinvolte nel corso della stagione saranno le seguenti società: Honda Olivero S. Bernardo Cuneo (A1), Wash4green Pinerolo (A1), Uyba Busto Arsizio (A1), Reale Mutua Fenera Chieri (A1), Lpm Bam Mondovì (A2) e Futura Busto Arsizio (A2).

TimeOut andrà in onda tutti i venerdì alle ore 21 e sarà visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.