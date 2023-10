Volley A2/F: Melendugno-Cremona ha chiuso la 1^ giornata di regular season (gir.B)

Con il posticipo tra Narconon Melendugno ed Esperia Cremona, terminato con la vittoria esterna delle cremasche di Veronica Taborelli e Sofia Ferrarini per 1-3, si è chiusa la 1^ giornata di andata di regular season di A2 Femminile (gir. B). Un turno che ha regalato solo vittorie esterne, cinque su cinque. Le Salentine di coach Bruno Napolitano, che domenica prossima saranno di scena al PalaManera per l’impegno contro la Lpm Bam Mondovì, hanno subito una sconfitta per 1-3 con i seguenti parziali: 15-25; 16-25; 27-25; 16-25.

Nei match domenicali, invece, ricordiamo la vittoria esterna delle Pumine di Gazzotti in casa dell’Hermaea Olbia (2-3). Tra le sorprese di giornata, c’è da segnalare il tonfo casalingo (1-3) della Cbf Macerata ad opera dell’Ipag Montecchio. Vittoria esterne anche per il San Giovanni in Marignano in casa dell’Offanengo (1-3) e per la matricola Costa Volpino, che ha avuto la meglio al tie-break del Picco Lecco. Ecco di seguito i risultati e la classifica aggiornata del girone B:

Risultati 1^ giornata di andata - girone B

Offanengo S.G. in Marignano 1-3 N. Melendugno Esperia Cremona 1-3 Hermaea Olbia Lpm Bam Mondovì 2-3 Picco Lecco Costa Volpino 2-3 Cbf Macerata Ipag Montecchio 1-3

La classifica del girone B