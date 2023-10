Volley maschile: Cuneo porta a casa i 5 set giocati nel test match di Savigliano

Termina in quel di Savigliano la preparazione della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che da domenica 15 ottobre affronterà il campionato di serie A2 maschile.

Iniziata il 21 agosto scorso, in questo mese e mezzo i ragazzi hanno creato un buon gruppo di lavoro e i 7 allenamenti congiunti delle ultime settimane sono serviti per testare il livello raggiunto. Al termine della partita Coach Battocchio:

«Bisogna dire bravi ai ragazzi, perché non abbiamo approcciato al benissimo la gara, però siamo stati bravi a girarla e a soffrire in tante situazioni dove loro hanno difeso molto bene e abbiamo dovuto conquistarci il punto ripetendoci più volte per siglarlo. Vincere 5-0 a Savigliano per me non è assolutamente scontato. Da domenica finalmente iniziamo! Sarà un campionato tosto, quindi domenica sarà la prima di 26 tappe che ci aspettano. Il nostro focus al momento è costruire qualcosa che ci permetta di essere performanti al nostro massimo possibile quando sarà il momento».

Domenica 15 ottobre fischio d’inizio del campionato di serie A2, che per i cuneesi sarà in trasferta a Grottazzolina alle ore 18.00 in diretta gratuita (solo obbligo di registrazione) su Volleyball World Tv.

Monge Gerbaudo Savigliano - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0-5 (21-25/20-25/13-25/23-25/21-25)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensens 21, Volpato 14, Codarin 8, Andreopoulos 11, Botto (K) 6; Staforini (L1); Cioffi 8, Gottardo 5, Giacomini 5, Colangelo, Coppa 3, Bristot 4, Giordano (L2).All.: Matteo BattocchioII All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 65%; Attacco: 50%; Muri 21; Ace 3.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi, Rossato 14, Dutto 11, Rainero 5, Galaverna 10, Van De Kamp 11; Rabbia (L1); Quaranta 2, Calcagno 2, Carlevaris 1, Brugiafreddo 5, Turkaj 6, Gallo (L2)All.: Lorenzo Simeon.II All.: Matteo Brignone.

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 44%; Muri 3; Ace 3. Durata set: 22’, 21’, 19’, 26’, 25’.Durata totale: 113’.