Ferrovia Cuneo-Nizza, soluzioni migliori dei treni ad idrogeno: prima pensiamo alla linea

Egr. direttore,

l'ennesima, recente CIG, come previsto ha rinviato a successivi accordi la questione della ferrovia. Si dice da tempo che la convenzione per la gestione futura è pronta ma non viene mai firmata; peraltro non si conoscono le condizioni ma trapela che le spese saranno ripartite (per il tratto Tende-Breil ) in base al numero di treni effettuato dalle imprese di trasporto.

Quindi se i treni saranno italiani questi pagheranno di più, ciò non presuppone grandi miglioramenti in quanto non invoglia ad aumentare il numero di collegamenti.

A monte poi c'è la convenzione per i lavori necessari per consentire piena potenzialità e qui si dice che, entro fine 2024, i due gestori (RFI e SNCF) si attiveranno per un accordo.

A parte che già anni fa la SNCF aveva fatto dei conti sommari per un ripristino per circa 150 milioni di euro, quindi non si capisce cosa ci sia ancora da discutere in merito oltre a chi e quanto pagherà.

Come si vede tempi lunghi, nel caso occorre poi pianificare i lavori che comporteranno una chiusura almeno annuale, fare gli appalti e i lavori (le ditte specializzate non sono molte e si prospettano anni).

L'evidenza ci dice che i francesi (chiaramente non gli abitanti della zona) non hanno, ne hanno mai avuto, grandi interessi a riguardo, se fosse vero quanto riportato dall'assessore Gabusi (al quale i transalpini avrebbero prospettato un pedaggio per i treni italiani che fermano in Francia) avremmo una conferma.

In ogni caso riportare la linea alle condizioni passate è basilare per qualsiasi discorso futuro di potenziamento ed è quindi la prima cosa da fare.

Ultimamente , da parte di diversi esponenti politici, è scoppiata l'infatuazione dei treni ad idrogeno complice la presentazione del prototipo Alstom recente. La società Trenord e la Regione Lombardia hanno deciso un investimento notevole che non riguarda solo gli eventuali per ora 6 treni, ma la creazione di siti di produzione e l'utilizzo per 40 autobus nonché altri usi.

Quindi, al di là dei costi per produrre l'idrogeno (con consumo ovvio di energia) un disegno articolato. Il mezzo presentato verrà provato ed un suo utilizzo è previsto tra due anni. Molti sono convinti che un treno possa circolare ovunque, recenti episodi in diverse zone italiane dimostrano come anche decisori regionali si siano accorti che non è così.

Nel caso in questione l'idrogeno, reagendo con l'ossigeno, crea energia che dalle celle a combustibile viene immagazzinata nelle batterie le quali alimentano i motori elettrici. Senza scendere in considerazioni tecniche, allo stato attuale, un simile treno avrebbe una potenza insufficiente per garantire l'utilizzo sulla nostra linea, poi occorre considerare il peso assiale oltre che quello totale e infine l'iscrizione in curva che, nel caso nostro, comporta consumo di bordini.

Consideriamo poi che, in ottica di traffico, i treni dovrebbero essere da Torino a Ventimiglia e avendo una linea elettrica sino a Limone un treno ad idrogeno non avrebbe molto senso.

Il futuro sicuramente prospetterà soluzioni migliori (la mia non è una presa contro) ma esistono altre possibilità senza dovere elettrificare il tratto Limone- Ventimiglia. Ripeto, prima viene la linea.

Tuttavia, visto il continuo rinviare, non facciamoci eccessive speranze: speriamo solo di non impiegare 34 anni per avere una linea utile ed efficiente.

Grazie e saluti

Mauro Tosello