Bocce, campionati italiani Petanque femminile: argento per la terna dell'Auxilium Saluzzo

Nei campionati italiani della massima categoria di petanque femminile che si sono tenuti a Pontedessio in provincia di Imperia,l’Auxilium Saluzzo sale sul podio. Nella competizione a terne femminile, medaglia d’argento per Laura Trova, Carla Fogliato ed Emilia Dossetto. Nella competizione maschile a terne, Davide Caporgno, Silvio Oberto e Fabio Brondino eliminati nei quarti di finale.



Da segnalare che per il giocatore Davide Caporgno, convocazione in maglia azzurra under 23 per i campionati europei, che si terranno in settimana a Montecarlo. Per la specialità volo ad Alba, si è tenuto il Memorial Umberto Granaglia. Per gli uomini eliminate nei quarti di finale le quadrette, con Marco Capello, Eros Bertini, Vincenzo Siccardi e Gabriele Parena e quella schierante Stefano Aliverti, Stefano Migliore, Giorgio Galleano e Corrado Salusso. Per le donne, Maria Grazia Lingua e Serena Traversa eliminate nei quarti, mentre Paola Torasso ed Arianna Falletti negli ottavi di finale; Chiara Mellano e Valentina Oleastro, non superavano la fase eliminatoria.



Per gli junior under 15, Nicolò Buniva ed Alessio Cagliero e Lucia Bollati ed Elisabetta Costa erano cosretti alla resa nei quarti di finale, mentre stop negli ottavi, per Rainero Federico e Fabrizio Bollati, Greta Buniva e Veronica Quaranta e Federico Bellino e Gianlorenzo Costa.