A Cuneo un incontro pubblico per parlare dei sogni di don Aldo Benevelli

Giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 21 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC via Roma nr. 17 a Cuneo il Comitato per i 100 anni dalla nascita di don ALDO BENEVELLI organizza un incontro pubblico ad ingresso libero “I sogni di don Aldo Benevelli per un mondo nuovo. Africa, Albania, Migrazioni e accoglienza”.

All’incontro saranno presenti Jean Leonard Touadi, giornalista, scrittore, consulente FAO, già assessore al comune di Roma e parlamentare italiano;

Lorenc Luka, parlamentare della Repubblica di Albania, già sindaco della città di Scutari;

Abbé Ambroise Tiné, parroco a Thies (Senegal), già direttore diocesano e nazionale di Caritas Senegal.

L’appuntamento permetterà di ripercorrere il cammino di don Aldo Benevelli quando nel 1975 arrivò in Senegal e nel 1991 in Albania, attraverso il racconto di chi lo ha conosciuto ed ha operato con lui in quei territori. Muovendo dai racconti di allora , ascoltando anche le riflessioni ed i pensieri di don Aldo, il pubblico sarà proiettato all’oggi per guardare con lungimiranza a obiettivi di ampio respiro anche nel nostro Paese. Una narrazione in cui si cercherà di far emergere la figura, il pensiero e l’opera di quest’uomo partigiano e prete che ha saputo trasmettere con l’esempio grandi messaggi ed è tutt’ora caro al cuore di tante persone.

L’incontro che si colloca nell’ampio e variegato ventaglio di eventi che il Comitato propone in occasione del centenario della nascita di don Aldo, sarà riproposto il 13 ottobre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso il cinema Monviso di Cuneo agli studenti della Scuola secondaria di secondo grado in collaborazione con LIBERA CUNEO – LIBERAVOCE.

Il Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli si è costituito a Cuneo il 30 gennaio 2023 per iniziativa della Casa di accoglienza temporanea in Cuneo via Fossano n. 20 “Il Sogno di don Aldo Benevelli, insieme all’Associazione Partigiana Ignazio Vian - Centro culturale don Aldo Benevelli, con l’adesione di esponenti del mondo ecclesiale e dell’associazionismo più direttamente coinvolti nelle esperienze di impegno nella lunga e feconda vita del partigiano sacerdote e testimoni costanti del suo pensiero: Commissione Giustizia e Pace Diocesi di Cuneo-Fossano; Fondazione Opere Diocesane Cuneesi; Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL); ANPI provinciale Cuneo; Associazione LVIA; Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo; La Guida Cuneo ; ACLI Cuneo; ex Cappella dei Ferrovieri di Cuneo; Eremo di “Tetto Dreun” di Borgo San Dalmazzo. Nel mese di febbraio 2023, il Comitato si è poi arricchito della partecipazione dei Comuni di Cuneo, Boves e Chiusa di Pesio che hanno conferito la cittadinanza onoraria a don Aldo Benevelli, e del Comune di Monforte d’Alba, suo luogo di nascita.