A Mondovì il XVI Congresso dell’Associazione italiana dei Musei della Stampa e della Carta

Promuovere e dare visibilità ai musei e alle collezioni riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale delle arti grafiche e della produzione della carta. Questo, in breve, l’obiettivo con cui nel 2005 è nata a Milano l’Associazione italiana dei Musei della Stampa e della Carta (AIMSC), pensata per favorire una connessione virtuosa tra i diversi musei aderenti e per incentivare una proficua collaborazione tra istituzioni, esperti, aziende, scuole e associazioni della filiera della carta stampata. Una realtà a cui il comune di Mondovì ha aderito fin dalla sua fondazione e che riunisce, ad oggi, diversi luoghi espositivi come la Tipoteca Italiana di Cornuda (TV), il Museo della Stampa di Libertà di Piacenza, il Museo della Carta di Pescia (PT), il Museo Remondini di Bassano del Grappa (TV), la Tipografia Griffani-Donati di Città di Castello (PG), il Museo della Carta di Fabriano (AN) e il Museo della Stampa Città di Lecce.

Una realtà associativa diffusa a livello nazionale che il prossimo 21 e 22 ottobre organizzerà, proprio negli spazi del Museo della Stampa di Mondovì, il XVI Congresso nazionale dal titolo “Esperienze e nuove visioni”. Un momento di confronto tra studiosi e simpatizzanti, ma anche un’occasione di promozione turistico-culturale della città, con particolare riguardo al nuovo allestimento del Museo civico della Stampa.



"Abbiamo appoggiato con convinzione la richiesta dei vertici dell’AIMSC di organizzare a Mondovì il tradizionale congresso annuo – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto – perché riteniamo fondamentale valorizzare i luoghi della cultura anche attraverso appositi momenti di approfondimento, scambio e contaminazione di idee. Fin da ora, dunque, il nostro più caloroso benvenuto a tutti i soci, nella speranza che la riqualificazione urbanistica portata avanti in questi ultimi anni nell’ex collegio delle Orfane, possa offrire loro spunti ed elementi di interesse e ispirazione".