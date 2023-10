A Sommariva del Bosco il dibattito ": Radiografia dello spreco alimentare: problemi e soluzioni"

Riprendono a Sommariva del Bosco gli incontri organizzati dall’Associazione Culturale Ripa Nemoris denominati “Un cocktail di scienze”. Il primo argomento affrontato sarà lo spreco alimentare, discusso in un dibattito dal titolo: Radiografia dello spreco alimentare: problemi e soluzioni.

Secondo la FAO ogni anno si spreca un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo, 1,3 milioni di tonnellate (sufficiente a sfamare oltre due miliardi di persone). Eurostat stima che nel 2020 nell’Unione Europea le famiglie abbiano gettato nei rifiuti 57 milioni di tonnellate di cibo, una media di 127 Kg. per abitante, mentre nel mondo un milione di bambini al di sotto dei 5 anni muore per le conseguenze della malnutrizione. Il fenomeno è così complesso che non esiste una sua definizione univoca, e rappresenta esso stesso un paradosso moderno in quanto si produce cibo che non nutre nessuno.

Sprecare il cibo comporta conseguenze non solo economiche o etiche, ma anche effetti diretti ed indiretti sull’ambiente e sulle risorse naturali del nostro pianeta.

La produzione di “cibo che non nutre nessuno” è responsabile del 6% delle emissioni totali di gas serra, del consumo di 253 Km3 di acqua potabile in agricoltura e di un utilizzo di 1,4 milioni di ettari di terreno agricolo, il 28% dei terreni destinati alla coltivazione.

Perché si arriva a sprecare qualcosa di necessario al nostro corpo per produrre energia, sostituire molecole e cellule? Quali sono le cause, gli effetti e cosa si può fare per contrastare lo spreco alimentare?

Queste sono alcune delle domande cui si cercherà di dare risposta nel quinto incontro dell’anno di Un cocktail di scienze, iniziativa organizzata dall’Associazione Ripa Nemoris.

L’appuntamento è per Venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso la sala Conferenze “Giovanni Maria Borri” di Viale Scuole a Sommariva del Bosco.

Relatori: Silvio Barbero, vice presidente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nadia Tecco, economista dell'ambiente.

Entrambi ci aiuteranno a comprendere la natura del problema e i possibili rimedi. Nel corso del dibattito verrà anche illustrato il progetto contro lo spreco alimentare realizzato dall’Associazione Ripa Nemoris e dagli insegnanti e alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Arpino” di Sommariva del Bosco.