A Villanova Mondovì al via il progetto “Spazio ai giovani”

Conto alla rovescia per i primi incontri del progetto “Spazio ai giovani”, realizzato nel comune di Villanova Mondovì.

L’iniziativa, finanziata da Fondazione CRC, in collaborazione con il C.S.S.M, l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, l’Unione Montana Mondolè e i Comuni di Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Monastero di Vasco, sarà affidato alla gestione dalla Cooperativa Sociale Caracol Srl.

Le attività, che prenderanno avvio nei prossimi giorni, saranno rivolte in particolare ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

“L’obiettivo di ‘Spazio giovani’- spiega l’assessore Chiara Maria Bongiovanni - è creare un luogo di aggregazione e socializzazione per i ragazzi e le ragazze attraverso proposte differenti di attività, dando loro non solo degli spazi aggregativi ma fornendo loro anche un'offerta diversificata. Verranno messe diverse strumentazioni a disposizione che verranno implementate a seconda delle esigenze dei ragazzi. Questo progetto inoltre sarà occasione per tessere collaborazioni con tutto il territorio e creare una rete stabile a partire dal forte dialogo con gli enti partner a favore di tutti i giovani."

A partire dal 12 ottobre i ragazzi avranno a disposizione nella biblioteca comunale un'aula studio, tutti i giovedì dalle 13.45 alle 17, con possibilità di portarsi pranzo al sacco. A fine mese, venerdì 27 ottobre, in programma una serata per i giovani dalle 18 alle 23.

Da oggi, martedì 10 ottobre, partiranno invece i laboratori scolastici presso l'istituto comprensivo "Delfino Orsi".