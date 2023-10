Da venerdì 6 ottobre anche Acceglio è diventato Comune Cardioprotetto.

Il paese è l'ultimo Comune dell'Alta Valle Maira, il cui confine con la Francia è segnato da una fitta rete di sentieri che attraversano grandiosi scenari panoramici, in uno degli angoli più suggestivi e frequentati dagli escursionisti delle Alpi Occidentali (Cozie meridionali).

Patria dell'escursionismo, dell'arrampicata e del mountain bike in estate, dello scialpinismo, del fondo escursionistico e delle passeggiate con racchette da neve in inverno, grazie alla sensibilità della signora Giovanna Bernardi ha ora anche un DAE, a disposizione dell’intera comunità ed attivo presso il portico del suo negozio di alimentari “Baralis”.

Offerto dall’attività commerciale nell'ambito del progetto in fase di attuazione "La Bottega dei Servizi", il dispositivo è protetto in teca allarmata videosorvegliata.

"Ci teniamo ad esprimere il nostro orgoglio verso questa iniziativa - commenta il sindaco di Acceglio Giovanni Caranzano - ringraziando la signora Giovanna. A breve ci sarà un’implementazione del progetto, in quanto la Croce Rossa di Dronero insieme all’Unione Montagna Valle Maira sta lavorando per una distribuzione capillare dei DAE in tutti i Comuni della valle, con momenti di ritrovo e informazioni utili per le persone.”