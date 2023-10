All'artista del legno Beppe Leardi la cittadinanza onoraria di Somano

Passione e dedizione. Sono questi i tratti che contraddistinguono l'artista lequiese Beppe Leardi, noto in tutta la Granda per le sue panchine con la doppia seduta, per guardarsi negli occhi e per innamorarsi.

Da Sant'Anna di Vinadio a Dronero, fino alle Langhe: è praticamente impossibile non aver visto una delle sue creazioni.

Ad aprile dello scorso anno, grazie alle sue opere, il comune di Somano ha dato vita a un intero percorso per ammirare il paesaggio a passo lento e godersi l'orizzonte seduti sulle panchine di Leardi, "Una passeggiata per innamorarsi" (leggi qui). E ora sono gli amministratori locali a volerlo omaggiare conferendogli la cittadinanza onoraria di Somano.

"Sono davvero emozionato - spiega il signor Leardi - sarà un momento speciale e sono contento di poterlo condividere con tanti amici. Ci sarà anche un momento per ricordare la cara Maria Tarditi, con la quale è nato il libro 'Niente per caso'."

La cerimonia è in programma venerdì 13 ottobre alle 21 nel salone polifunzionale "Michele Ferrero" a Somano.

Ad aprire la serata sarà il sindaco Claudio Paolazzo unitamente al saluto del primo cittadino di Monesiglio, Giuseppe Galliano.

In rappresentanza del gruppo "Leggendo si..." interverranno Beppe Rolfo, Clelia Montanaro e il professor Giuseppe Martino. Saranno presenti ancher Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero spa e direttore generale di Fondazione Ferrero e la figlia Elena Salomone, cui saranno affidate le conclusioni.