All'Itis Delpozzo i container di MSC si muovono nel cloud

Già in chiusura del precedente anno scolastico 2022/23, gli allievi delle classi IV Informatica dell’Itis Delpozzo hanno partecipato ad un progetto PCTO (nuovi percorsi di alternanza lavoro) organizzato dai professori in collaborazione con MSC Technology (Mediterranean Sea Container), un’azienda leader per il movimento dei container, anche attiva nel settore turistico delle crociere, che si è sempre distinta per l’innovazione in ambito informatico.

La logistica dei container, come molti altri ambiti dei servizi, richiede una sempre più spinta digitalizzazione dei servizi. In questa ottica, da alcuni anni MSC Tecnology ha stabilito una sede operativa al Lingotto. La collaborazione si è estesa ultimamente con l’assunzione di alcuni allievi diplomati del nostro istituto, che hanno intrapreso un percorso condiviso di studi universitari ed affiancamento lavorativo presso la MSC Academy, anche sostenuti da borse di studio.

Durante il PCTO in ambito scolastico, il team di professionisti di Technology MSC ha portato i ragazzi direttamente in mezzo al “mare lavorativo”, dove hanno potuto confrontarsi con l’innovazione direttamente in un ambiente professionale.

Gli allievi si sono adoperati per completare un progetto complesso che doveva realizzare un navigatore. Il sistema si è occupato di ottimizzare dei percorsi attraverso un Path Optimizer, svolto in C# e caricato sul servizio Azure DevOps concesso agli studenti da MSC.

Il trasferimento tecnologico basato sul cloud, ha anche valorizzato gli aspetti di metodo e dell’ingegnerizzazione del software.

Gli studenti si sono confrontati con diverse sfide dell’informatica professionale: scrittura di un libreria, scrittura di alcuni test, scrittura di una rest API ed implementazione di una pipeline.

Non sono mancate alcune difficoltà durante l’intero svolgimento dell’esercitazione, poiché per i ragazzi era la prima volta che lavoravano con Agile software dev 1, in rapporto a queste nuove tecnologie, in un ambito semi-professionale.

Il project working si è basato sulla collaborazione e sull’interscambio di esperienze in team di lavoro, adottando la metodologia Agile. Le nuove tecnologie hanno anche permesso di collaborare in gruppi, dove la comunicazione, mediata dagli strumenti digitali, ha permesso di attivare interazioni periodiche di controllo e di assistenza con i programmatori di MSC.

Alla fine del progetto, gli sviluppatori di MSC ed i ragazzi si sono confrontati sull’analisi del sistema e dei suoi possibili miglioramenti. Gli studenti hanno ricevuto feedback positivi per essere riusciti a completare il lavoro durante le scadenze indicate.

Per i giovano informatici quest’esperienza è stata una sfida su molti ambiti: il doversi organizzare tra lavoro e studio delle materie scolastiche, la sfida dell’interazione con un ambito professionale, la gestione e le sfide dei lavoro in gruppo.

Ringraziamo a tal fine la collaborazione offerta da aziende professionali sensibili al bilancio sociale ed etico come MSC.