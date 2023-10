Cirio rassicura sui fondi Pnrr: “Nessun rischio in Piemonte”

“Nessun finanziamento Pnrr è a rischio né in provincia di Cuneo né in Piemonte”.

Così il presidente della Regione Alberto Cirio, a margine del suo intervento durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Itis sulla collina di Verzuolo.

Una risposta ai timori espressi nei giorni scorsi da alcuni sindaci con in prima fila Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, l’associazione che riunisce i Comuni italiani.

A farsi interprete dei timori, in ambito provinciale, era stato il sindaco di Saluzzo e segretario provinciale del Pd, Mauro Calderoni, che aveva criticato aspramente il governo.

“La scelta scriteriata ed improvvisa del governo Meloni di definanziare parte dei progetti Pnrr – aveva affermato Calderoni - per Saluzzo vuol dire mettere in forse nove importanti opere, alcune già realizzate e altre in corso. Ad esempio, i cantieri al municipio, all’ex tribunale, al campo Damiano 2, nelle piazze Buttini, XX Settembre, Battaglione Alpini, le riqualificazioni dei serramenti degli uffici Tecnico e Ragioneria e di un lotto di illuminazione pubblica. Dalle casse del municipio potrebbe venire a mancare – aveva puntualizzato il sindaco - una cifra significativa: parliamo di circa 6 milioni di euro, una bomba ad orologeria che può mandare in default il Comune”.

Le rassicurazioni di Cirio pongono fine ad una querelle che – avvicinandosi la scadenza elettorale – aveva tutti i connotati di una polemica politica.

“Non c’è alcun timore – ha ancora osservato il presidente della Regione - perché ho avuto precise garanzie dal ministro Fitto; questi allarmismi sono pretestuosi perché destituiti di fondamento”.