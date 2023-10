L’industria cuneese non perde ottimismo ma cresce la cautela: in calo l’export verso Germania e Francia

Il marcato aumento dei prezzi delle materie prime, dell’energia e dei trasporti preoccupa gli imprenditori di Piemonte e Granda, che si dimostrano più cauti ma comunque ottimisti. Ma ancora non sussistono segnali anticipatori di una svolta recessiva. Questo il cuore dell’analisi congiunturale realizzata da Confindustria rispetto al terzo quadrimestre del 2023, che ha coinvolto quasi 1.200 imprese in Piemonte e circa 270 a livello provinciale.



A livello provinciale il saldo ottimisti-pessimisti su produzione e ordini totali cede di circa sei-sette punti percentuali attestandosi rispettivamente a 5,1% e 2,2%, con un tasso di utilizzo delle risorse sempre elevato (77,6%) e un salto di produzione di 6,6%. Ma l’Italia si avvia verso un periodo di crescita bassa se non stagnate, con la manifattura ferma a livello globale, i servizi che tengono nonostante le conseguenze positive del boom immobiliare si stiano sgonfiando. Tutto questo in un panorama su cui pesa la frenata dell’export verso Germania e Francia (-4,1%) e con la prospettiva del ricorso alla CIG in salita del 2,6%.



“Per il quarto trimestre le imprese cuneesi mostrano un raffreddamento delle attese, sebbene in misura più contenuta rispetto a quanto si rileva a livello nazionale – commenta Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo - . Il manifatturiero registra una nuova battuta d’arresto dopo quella di giugno, anche se i saldi in generale sono ancora positivi e i dati a consuntivo in tenuta. Tornano negative, invece, le valutazioni sulle vendite all’estero, mentre si mantengono elevate le attese sull’occupazione. Si mostra sempre elevato il tasso di utilizzo delle risorse a fronte di una sostanziale stabilità nella propensione ad investire che interessa un quarto delle aziende intervistate. Nei servizi, le aspettative degli imprenditori frenano in modo più marcato rispetto alla manifattura, ma gli indicatori anche in questo caso sono ancora favorevoli”.



“In un momento di grande incertezza dei mercati europei e non solo l’83,3% delle imprese piemontesi rilevate con la congiunturale prevede di mantenere o aumentare i propri livelli produttivi. Il 94,3% prevede stabilità o crescita dell’occupazione – aggiunge ancora Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte - . Partendo da questi dati non sorprende che l’utilizzo degli impianti resti all’80%. Un quadro congiunturale quindi robusto, come certificato dalla Banca d’Italia che ha valutato a bassa vulnerabilità il nostro sistema regionale, ma su cui dobbiamo vigilare: l’andamento economico di Germania e Francia, nostri primi partner commerciali, avrà degli effetti. Gli imprenditori piemontesi però sono resilienti e lo confermano gli investimenti che continuano. Costo dell’energia e inflazione, che non scende nonostante il rialzo dei tassi, lasciano al Governo poco spazio di manovra sul bilancio pubblico sui temi che stanno più a cuore agli imprenditori, a cominciare dal cuneo fiscale. Ma interventi a sostegno dell’innovazione e della twin transition, insieme al Pnrr, possono portare a superare questa congiuntura, che arriva dopo 12 trimestri di crescita”.