Cuneo: chiude un tratto di corso Francia per lavori di riasfaltatura

Il tratto di corso Francia compreso tra la rotonda degli Alpini (che resterà percorribile) e l’attraversamento pedonale del parco Parri resterà chiuso al traffico nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre per lavori di riasfaltatura. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 8.30 alle 18 (deroga per mezzi di soccorso e autobus). L’accesso alla sede dell’ASL CN1 e ai palazzi della zona resta garantito.



Negli orari interessati, per i medesimi motivi, non sarà fruibile l’uscita dalla galleria Est-Ovest per i veicoli provenienti dall’Oltrestura.



Se le operazioni dovessero prolungarsi il provvedimento di chiusura sarà esteso alla giornata di venerdì 13 ottobre, sino al termine dei lavori.