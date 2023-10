Cuneo: Pietro Carluzzo è il nuovo presidente della consulta cittadina di quartieri e frazioni

Pietro Carluzzo, insegnante cuneese, è il nuovo presidente della consulta cittadina dei quartieri e delle frazioni. Nella serata di ieri (lunedì 9 ottobre) l’elezione ufficiale confermata dai 15 voti favorevoli (sei, invece, quelli per Claudio Migliore).



“Un onore e una responsabilità straordinaria che mi portano a essere pronto a mettere tutta la mia energia e dedizione al servizio della nostra comunità” ha commentato il neo presidente della consulta.



“Mi impegnerò a rappresentare tutti voi in modo equo e trasparente – ha aggiunto Carluzzo - . So che ci saranno sfide e difficoltà lungo il cammino, ma insieme riusciremo a superarle: la forza di una comunità risiede nella sua capacità di collaborare e unirsi per un obiettivo comune. La promozione del dialogo e della cooperazione tra i quartieri e le frazioni ci permetterà di affrontare le sfide in modo più efficace e costruttivo. La consulta ascolterà le idee, preoccupazioni e suggerimenti di tutti cercando di trovare soluzioni ai problemi che interessano i nostri quartieri e le nostre frazioni, lavorando instancabilmente per migliorare la qualità della vita di tutti i nostri concittadini”.