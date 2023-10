Distretto diffuso di Fossano, Savigliano e pianura: via alla formazione gratuita per le imprese

Sono in partenza i primi corsi gratuiti di formazione per le imprese del distretto diffuso del commercio di Fossano; Savigliano e terre di pianura, come previsto dal programma strategico del Distretto e dalle azioni di intervento del bando di contributo regionale.



Le imprese aventi sede nei comuni di Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Fossano, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano, Trinità potranno frequentare i seguenti corsi presso la sede Ascom Savigliano (per maggiori informazioni e per le iscrizioni chiamare il numero 0172/241280):



• TECNICHE DI COMUNICAZIONE E VENDITA (durata 9 ore) in partenza mercoledì 25 ottobre

• MARKETING E USO DEI SOCIAL (durata 12 ore) in partenza giovedì 19 ottobre



Presso la sede Ascom di Fossano (per maggiori informazioni e per le iscrizioni chiamare il numero 0172/692037):



• FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE (durata 6 ore) in partenza martedì 07 novembre

• GESTIRE E MOTIVARE COLLABORATORI E DIPENDENTI (durata 5 ore) in partenza