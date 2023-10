Esercitazione della Protezione civile Alpini in Valle Ellero

Sabato 7 ottobre ha avuto luogo la giornata di formazione ed esercitazione dell’Unità di Protezione Civile dell’associazione nazionale Alpini di Mondovì. Il sito è stato individuato in Valle Ellero, a Roccaforte Mondovì, grazie all’interessamento della squadra di Roccaforte e di Paolo Bongiovanni, sindaco di Roccaforte Mondovì. Nell’esercitazione è stato simulato un allagamento dovuto dall’esondazione del torrente Ellero, che ha coinvolto numerosi volontari, i quali hanno avuto modo di approcciarsi all’uso delle motopompe, delle torri faro e dei generatori a motore, al fine di implementare l’abilità già acquisita, in vista di calamità, emergenze ed eventuali necessità del territorio. Tale simulazione è stata anche occasione per la formazione teorica e pratica con prove “sul campo” e rilascio degli attestati, come da normativa vigente, a una ventina di Volontari e Volontarie.

L’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì ad oggi annovera una trentina di volontari (uomini e donne), molti dei quali hanno seguito corsi e ottenuto abilitazioni relative ad attrezzature speciali (motoseghe, decespugliatori, piattaforme aeree, cestelli elevatori, …e ora anche motopompe), pronti a rispondere ad ogni situazione ed esigenza. L’Unità di PC ANA Mondovì è composta da due squadre operative sul territorio (Mondovì e Roccaforte).

Nel corrente anno, hanno avuto luogo numerose attività a favore delle Comunità locali, per citarne alcune:

corso base per nuovi Volontari e corso “rischio elevato” per tutti i Volontari, collaborazione con il Comune di Mondovì e di Roccaforte M.vì in numerose occasioni e interventi, collaborazione all’iniziativa “Spazzamondo” a Mondovì, interventi durante il maltempo di metà/fine Maggio nei territori di Mondovì e Roccaforte, esercitazione per montaggio tende da campo, pulizia e manutenzione sentieri in Valle Ellero, partecipazione ai “Campi Scuola ANA” a Vinadio, partecipazione a eventi e raduni ANA, esercitazione del “Primo Raggruppamento PC ANA” (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) con interventi di pulizia/manutenzione/messa in sicurezza di aree boschive in Valle Po e prossimamente partecipazione attiva con supporto logistico alla “Colletta Alimentare”.



“Un ringraziamento particolare – dice Armando Camperi, Presidente della Sezione ANA Mondovì, unitamente Franca Taramasso, Coordinatrice PC ANA Mondovì – giunga a tutti i Volontari della Protezione Civile ANA, che rispondo sempre “Presente!” ad ogni attività, con pronta disponibilità ed energia, in ogni situazione e per ogni necessità o emergenza. Una testimonianza autentica di Volontariato a favore della Comunità locale, speso gratuitamente e generosamente.”