Clavesana, Volontari del Soccorso in festa: inaugurata la nuova ambulanza

Una nuova ambulanza per il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana. Domenica 8 ottobre, in occasione dell’annuale festa dell’associazione, è stato inaugurato il nuovo mezzo “V. 293” con la benedizione di padre Gino e i saluti delle autorità, dopo la messa celebrata in sede, nei locali di corso Vittorio Olcese, nell’area industriale clavesanese.

A seguire, il partecipato pranzo sociale per i volontari e i famigliari. Il presidente Maurizio Arnaldi ha ribadito la necessità per l’associazione di accogliere “forze fresche” per "aiutarci ad aiutare". È necessario semplicemente dedicare del tempo libero ("Ne basta poco"). Dopodiché sono intervenuti il consigliere regionale Maurizio Marello, il sindaco di Clavesana Luigino Gallo, il sindaco di Piozzo Antonio Acconciaioco, il vicesindaco di Farigliano Marco Giachello e gli assessori Mattia Clerico e Stefano Bracco, in rappresentanza rispettivamente dei Comuni di Bastia e Carrù.

Le autorità e gli amministratori presenti hanno ringraziato i volontari per il loro servizio costante e fondamentale, ricordando anche gli anni tristi, segnati dalla pandemia, durante i quali non è mai mancato il supporto dell'associazione ai cittadini. Lo scorso lunedì 25 settembre c’è stato il primo incontro in vista del nuovo corso per diventare soccorritore volontario del 118. Per informazioni chiamare il numero 342/6655563.

I PREMIATI

Questi sono i nomi di chi ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno profuso al servizio dell’Associazione. Fiorenzo Torta (25 anni di servizio), Riccardo Tomatis, Fabio Taricco, Sara Ravera, Mario Cappellino, Silvia Boffa (20 anni), Ezio Occelli, Maria Teresa Filippi (15 anni), Giovanni Spinosa, Aldo Roatta, Tiziana Costamagna, Cecilia Costamagna, Claudio Barbero, Elvio Agaccio (10 anni), Gavino Piu, Matteo Peirone, Luigi Mascarello (5 anni). È stato consegnato anche il riconoscimento, relativo al 2022, a Patrizia Conterno (25 anni di anzianità di servizio).