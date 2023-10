La Valle Varaita protagonista in Tv domenica prossima su Canale 5 a Melaverde

Domenica 15 ottobre alle ore 11,50 su Canale 5 andrà in onda la puntata della rubrica “Melaverde”, registrata lo scorso mese di settembre in Valle Varaita ed in particolare nel comune di Sampeyre che avrà per titolo “La Valle dei Volti”.

La rubrica di costume, agricoltura e gastronomia, prodotta da Giacomo Tiraboschi, è giunta ormai al venticinquesimo anno di programmazione e ogni domenica sa ancora far registrare picchi di ascolto molto alti.

La puntata registrata in Valle Varaita, vedrà come protagonisti: l’Azienda Valverbe di Melle con il suo titolare Luca Fasano che illustrerà la storia dell’azienda e presenterà i prodotti targati Valverbe, prodotti che sono ormai conosciuti su larga scala, e l’Azienda Agricola “Dal Besse” della famiglia Martino di Becetto che presenterà la sua storia, gli allevamenti ed i prodotti da essi derivanti che sono venduti nello spaccio di Frassino ed in tutti i principali mercati del saluzzese e del cuneese.

Per quanto riguarda la parte gastronomica, oltre alla presentazione di alcune ricette tipiche della zona, avremo anche la possibilità di ammirare degli splendidi panorami in quanto il servizio è stato registrato a “Meira Garneri”, ad oltre 1400 metri di quota, dove il titolare Gianfranco Martino, ci parlerà anche di turismo e di ricettività in Valle Varaita.

Avremo poi la presentazione dei dolci tipici di Sampeyre e cioè gli ormai famosi “Sarvanot” inventati e prodotti dal pasticcere Andrea Mellano che, insieme alla moglie Maria ci farà un breve excursus anche su tutti gli altri prodotti della Panetteria – Pasticceria Mellano.

Ed infine, trattando di Sampeyre, non poteva certo mancare un segmento dedicato alla “Baiò” della quale ci parlerà la responsabile dell’Ufficio Turistico di Sampeyre Gabriella Giachino.

La conduttrice Ellen Hidding ci aspetta dunque tutti davanti ai teleschermi, sintonizzati sul Canale 5, domenica 15 ottobre prossima, per ammirare e scoprire angoli che magari ci sono ancora sconosciuti della nostra bellissima Valle Varaita.