Legambiente Langhe e Roero contro la Motovigna a Dogliani. "Ferisce e deturpa il paesaggio"

La manifestazione Motovigna a Dogliani, un giro in moto da enduro "per vigne, boschi e fossati" di 120 chilometri, con partenza e arrivo nel Comune, svoltasi domenica 8 ottobre, fa arrabbiare Legambiente Langhe e Roero, che dopo aver inscenato una protesta, invia un messaggio firmato dalla presidente Nadia Zaira Virtuoso: "Anche quest’anno boschi, prati e corsi d’acqua di Langa, riarsi dalle elevate temperature e provati dalla scarsità di precipitazioni, sono stati assaliti dalla solita rombante manifestazione Motovigna. I mezzi, che viaggiano ad un elevato regime di giri, producono rumori assordanti, vibrazioni e notevoli emissioni, inoltre la particolare conformazione molto pronunciata degli pneumatici, smuove e scava il suolo rendendolo più soggetto all’erosione ed al compattamento, con inevitabile aumento del rischio legato al dissesto idrogeologico".

Il messaggio ha in anche sé una critica alla politica locale e a un valorizzazione di un turismo giudicato non più sostenibile: "Chi vive e lavora questa terra, dovrebbe oramai aver compreso i segnali del progressivo decadimento degli ecosistemi locali, che andrebbero fruiti con grande cura e rispetto. Invece, edizione dopo edizione, continuiamo ad assistere alla puerile autoassoluzione di chi si ostina a promuovere un modello di turismo del tutto insostenibile, cercando però di vendere ai più, la favola di una irrinunciabile opportunità economica, mentre si depaupera, spesso irrimediabilmente, il bene più prezioso. Per noi l’Ambiente è un bene comune, che deve venir prima del tornaconto particolare. Grande delusione per una politica locale che, quando può prendere posizione e fare concretamente la differenza, si sottrae, edizione dopo edizione", la conclusione di Nadia Zaira Virtuoso.