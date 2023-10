Rotary Saluzzo: visita del Governatore e ingresso di un nuovo socio

La conviviale del Rotary Club di ieri, lunedì 9 ottobre all'Interno Due, è stata caratterizzata dalla visita del Governatore del Distretto 2032 che per l’anno 2023-2024 è Remo Gattiglia.

Il Governatore, oltre a complimentarsi con il club cittadino per i numerosi services, ha portato i saluti del Presidente Internazionale del Rotary che quest’anno è lo scozzese R. Gordon R. McInally il cui motto per la sua presidenza è “Creiamo speranza nel mondo”.

Il Presidente del Rotary di Saluzzo Luigi Fassino ha ricordato ai soci presenti come la visita del Governatore sia l’avvenimento più importante della vita del club. Vita di club, basata sull’amicizia e sull’operatività fatta insieme, al servizio degli altri che il Governatore ha motivato e spronato.

Il Rotary saluzzese ha accolto nella serata un nuovo socio: è il professor Marco Piccat, presentato dall’amico architetto Giorgio Rossi.

Piccat, esperto medioevalista, già ordinario di Filologia Romanza all'Università di Trieste, Capo delegazione FAI Saluzzo, autore di numerosi libri, fa parte del Comitato internazionale di esperti del Cammino di Santiago di Compostela ed è da settembre, nominato dal vescovo Cristiano Bodo, il nuovo direttore della biblioteca diocesana nell’antico episcopio di via Maghelona.

"Entrare a far parte di un gruppo così attivo e incisivo in vari ambiti del territorio, mi rende orgoglioso e mi spinge a lavorare in sinergia con gli altri soci, sulle linee guida del club"- sottolinea il professor Marco Piccat.