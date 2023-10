Torna l'Adunata degli Uomini di Mondo nel nome di Ernest Hemingway

Ritorna a Cuneo la 23a Adunata Nazionale degli Uomini di Mondo. L'Associazione, nata nel 1998 prendendo spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano Antonio de Curtis in arte Totò in numerosi suoi film: "Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo", e riunisce tutte le persone che, anche per un solo giorno, hanno prestato servizio militare o civile nella nostra Provincia.

Sono più di 15.000 i tesserati, a cominciare dalla nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis, fino al Presidente Mattarella, capo delle Forze Armate, venuto in missione sul nostro territorio. L'associazione, presieduta da Danilo Paparelli insieme ad Antonio Santullo, Ezio Cavallo, Domenico Giraudo, Alessandro Gardelli e con la collaborazione di Viviana Bessone, in questa edizione andrà a celebrare un altro storico personaggio che ha le caratteristiche per essere denominato "Uomo di Mondo" a tutti gli effetti, com'è stato fatto in precedenza per celebri militari: da Giuseppe Garibaldi a Napoleone, da Annibale a Buffalo Bill che hanno avuto importanti relazioni con la nostra città o provincia.

Quest'anno il comitato scientifico composto dal Direttivo stesso e coadiuvati da Flavio Russo, Roberto Marengo e Paolo Leone, hanno lavorato a lungo per individuare una personalità nota che possa fregiarsi dell'ambito titolo di "Uomo di Mondo" sia nel settore militare ma anche per la sua presenza sul nostro territorio, entrambe caratteristiche imprescindibili per l'Associazione. Il personaggio che è stato selezionato, dopo aver fatto il soldato, è diventato famoso internazionalmente nel settore letterario, tanto da fregiarsi, oltre ai riconoscimenti del Premio Pulitzer e Bancarella, anche della massima onorificenza come il Premio Nobel della Letteratura nel 1954. Si tratta di Ernest Hemingway, a 70 anni dal suo passaggio a Cuneo l'8 Maggio del 1954. Il celebre scrittore era stato combattente sul fonte italo-austriaco durante la prima guerra mondiale, come Tenente della Croce Rossa Americana ed insignito della Medaglia d'Argento al valor Militare del Regno d'Italia per aver prestato assistenza, nonostante le gravi ferite, ai militari italiani con mirabile spirito di fratellanza. La sua presenza a Cuneo invece è dovuta ad un viaggio da Milano alla Costa Azzurra quando, il suo Editore Arnoldo Mondadori, gli consigliò di far sosta a Cuneo per acquistare i cioccolatini che da oltre un secolo sono onore e vanto della città. Hemingway lo ascoltò, ricordandogli che ci mancò poco che si sposasse con un'infermiera originaria del territorio e quindi fu visto fermarsi in un locale di Piazza Galimberti dove sorseggiò il suo bicchiere alcolico preferito.

Per celebrare questo avvenimento, verrà riproposta dall' Associazione degli Uomini di Mondo questa visita, così che si assisterà all'arrivo del celebre scrittore la mattina di Domenica 15 Ottobre alle ore 9.30 di fianco al Teatro Toselli in Piazzetta Antonio de Curtis in arte Totò luogo dell'ammassamento, a bordo di una monumentale e fiammante Chrysler DeSoto messa a disposizione del Sig. Franco Di Gasco. Verrà quindi accompagnato dagli Uomini di Mondo, dalla Fanfara Buccaresi e dal gruppo de "I Melannurca" di Torino per tutta la sfilata che si snoderà in Via Roma, per raggiungere Piazza ex Foro Boario dove alle 11,00 verrà accolto dall'Associazione "Sognando Hemingway a Cuneo", un gruppo nato proprio per non dimenticare questo storico passaggio dello scrittore a Cuneo.

Il Presidente Paolo Silvestro, insieme ai soci del sodalizio, tra i quali Elio Parola, Cornelio Cerato e Paolo Roagna, farà degustare al Premio Nobel il cocktail realizzato in suo onore senza dimenticare un brindisi con la birra artigianale Baladin. Qui avverrà anche la cerimonia di consegna della targa "Uomo di Mondo dell'anno" giunto alla 7a edizione che eccezionalmente, vista la personalità premiata, verrà modificata con la dicitura "Omino di Mondo 2023" in quanto a ricevere questa onorificenza sarà l'Omino Michelin, il noto marchio della casa francese di pneumatici.

Il 30 settembre 1963, esattamente sessant'anni fa, nasceva lo stabilimento di produzione proprio a Cuneo, evento che avrebbe cambiato significativamente l'economia della città stessa inserendo un complesso industriale importante e qualificato sul territorio che ad oggi impiega 2300 persone. Ad accompagnare il premiato, ci saranno il direttore dello stabilimento l'Ing. Simone Rossi e quello della Michelin Sport Piero Battaglia. Nell'occasione verranno distribuiti utili e simpatici gadget ai presenti, mentre al gazebo si faranno le tradizionali vidimazioni e le nuove tessere. L'associazione degli Uomini di Mondo ha pensato bene di offrire, Venerdì 13 Ottobre alle ore 21,00 in collaborazione con l'Open Baladin Cuneo e il Patrocinio del Comune di Cuneo, sempre tra i partners importanti del sodalizio insieme alla Merlo SpA e la Fondazione CrC, uno spettacolo musicale di "progressive rock" con un gruppo napoletano, gli "Old Garage Reunion". L'ingresso è gratuito e ci saranno a disposizione 200 posti a sedere, in caso di mal tempo il concerto si terrà ugualmente ma all'interno del locale situato di fianco al palco, e sarà possibile prenotare i posti disponibili al numero telefonico 0171.489199.