Venerdì a Treiso la presentazione del libro di Bruno Penna. Il ricavato andrà all'Ail di Cuneo

Il centro culturale Don Giuseppe Flori di Treiso ospita venerdì 13 ottobre alle ore 20.45 la presentazione del volume “lunavento - tredici passi fino a qui” di Bruno Penna. L’appuntamento, organizzato dal Comune e moderato dal giornalista e speaker radiofonico Fabio Gallina, diventa così tappa del “lunavento tour 2023”, il viaggio promozionale di quest’opera letteraria che sta toccando molte sedi grazie all’invito e alla sensibilità di amministrazioni comunali, associazioni, biblioteche ed enti vari. Il libro, pubblicato con l’editore Nerosubianco, rappresenta infatti anche un’attività benefica: l’autore destina i proventi della vendita di quest’opera ad AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) e in particolare alla sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino, che opera ad altissimo livello offrendo un importante sostegno in ambito sanitario.

Nelle pagine del libro, che ha superato ormai la prima ristampa, l’autore dopo diverse pubblicazioni affronta stavolta la narrativa del racconto, sviluppata in tredici capitoli: pagine stese con il suo stile personale, che invitano ad annotare e inseguire le tracce dei sogni, a scoprire qual è la parte da recitare, la partitura per portare in scena la propria vita.