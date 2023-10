Col trattore urta pianta da cui cade un nido di calabroni: agricoltore finisce in ospedale per le punture

Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, per un agricoltore roerino. L’uomo era impegnato in alcune lavorazioni agricole in un fondo nelle campagne di Sommariva Perno quando col suo trattore ha inavvertitamente urtato un albero. La sfortuna ha voluto che su quella pianta fosse presente un nido di calabroni che in seguito all’urto è caduto addosso al malcapitato. Dall’involucro sono fuoriusciti numerosi insetti, alcuni dei quali sono andati a pungere l’uomo.

L'uomo ha chiesto aiuto e in suo soccorso sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che, una volta giunti sul posto, hanno valutato come necessario il suo trasporto al Dea dell’ospedale di Verduno. I vigili del fuoco hanno invece operato per la bonifica del nido precipitato a terra.