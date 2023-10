Dodici anni di carcere per il 22enne di Alba accusato di stupri e violenze nei confronti dell’ex compagna

Dodici anni di carcere. Questa la pesante condanna che il Tribunale di Asti in composizione collegiale – presidente la dottoressa Elisabetta Chinaglia – ha pronunciato questa mattina, martedì 10 ottobre, nei confronti di X. K., 22enne di nazionalità albanese ma da anni residente ad Alba, pluripregiudicato, rinviato a giudizio nel luglio scorso con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata per due episodi denunciati dalla giovane – oggi 26enne – che all’epoca dei fatti era la sua compagna e convivente.

Il processo giunto oggi a sentenza rappresenta il secondo filone di un procedimento già avviato da alcuni mesi a carico dello stesso soggetto, che da mesi è peraltro sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere – detenuto dapprima presso la casa circondariale di Pavia, ora in quella di La Spezia – per aver violato il divieto di avvicinarsi alla ragazza.

Un primo filone processuale per atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e violenza privata è giunto a sentenza nei giorni scorsi con una prima condanna del giovane a 6 anni e 6 mesi di reclusione .

Fu proprio nel corso del dibattimento del primo procedimento che la giovane, costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato albese Silvia Calzolaro, si determinò a raccontare anche altri episodi tra cui le violenze sessuali subite dal compagno nell’agosto e nel dicembre 2020. Da qui l’apertura del secondo filone processuale, col rinvio a giudizio dell’imputato – lo difende l’avvocato astigiano Roberto Caranzano – per violenza sessuale aggravata dall’esistenza di una relazione affettiva tra i due e dalla sua commissione nell’ambito del reato di maltrattamenti, ma anche per sequestro di persona, violenza privata e rapina.

Azioni – quelle che il pubblico ministero Davide Lucignani ha descritto nel capo di imputazione chiedendo una condanna a dieci anni di reclusione – in entrambi i casi consumate col ricorso a una particolare violenza, tra schiaffi, pugni e calci sferrati alla donna tra le pareti dell’appartamento albese all’interno del quale la coppia viveva.

Episodi che si inseriscono in un quadro di condotte già aggravato da reiterate violenze fisiche, maltrattamenti e minacce, insieme a comportamenti tali da sostanziare anche, secondo l’accusa, le imputazioni relative al sequestro di persona e alla rapina.

Ora la condanne, cui si è accompagnata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la disposizione di una provvisionale a favore della vittima quantificata in 10mila euro.

Un secondo soggetto, un 25enne di nazionalità italiana, anche lui residente ad Alba, è stato invece assolto dalla sola accusa di rapina nei confronti della giovane.

Così l’avvocato Roberto Caranzano, difensore del giovane: "Ci pare una condanna veramente eccessiva, peraltro superiore alle stesse richieste della pubblica accusa. La condanna si è, evidentemente, basata sul mero racconto della persona offesa – non sono stati prodotti documenti o certificati medici - che in aula nel corso del suo esame si è più volte contraddetta, non ricordando tempi e modi in cui si sarebbero verificati i fatti. All’epoca la ragazza lavorava, era libera nei movimenti, e la coppia aveva costante contatto con la di lei famiglia di origine a cui nessun fatto di reato era mai stato rilevato. Analogamente la coppia si era recata per diversi mesi a vivere presso la famiglia del mio assistito. In tutte queste situazioni non si era mai verificato alcun comportamento che potesse destare allarme. Attendiamo di leggere le motivazioni dopodiché presenteremo sicuramente appello".

“La verità processuale collina con la realtà dei fatti. Una sentenza giusta nel merito e che dal punto di vista umano restituisce dignità alla vittima, che ora potrà affrontare la realtà in modo più sereno, anche se ci vorrà tempo", il commento dell’avvocato di parte civile Silvia Calzolaro.