Incendio boschivo a Marmora, un altro rogo spento a Ceva

Sono in corso in questi minuti le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Marmora, in località Brieis.

Il rogo si è sviluppato in una pineta, in una zona particolarmente impervia. Sul luogo stanno operando i Vigili del Fuoco con squadre da Cuneo e dai distaccamenti volontari di Dronero e Busca, affiancate dai volontari Antincendi Boschivi (Aib) di Macra, Villar San Costanzo e Roccabruna.

Un analogo episodio si era verificato nel pomeriggio nelle campagne di Ceva. In quel caso le fiamme sono state spente grazie all’intervento di Vigili del Fuoco arrivati dal locale distaccamento volontari e Mondovì e dai volontari Aib.

***

Notizia in aggiornamento.