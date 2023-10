L'ultimo saluto a Fiorenzo Dellarossa, l'uomo morto dopo essere caduto in un tino a Costigliole Saluzzo

Si svolgerà domani, mercoledì 11 ottobre, alle 11, al tempio crematorio di Magliano Alpi la cerimonia di commiato per dare l’ultimo saluto a Fiorenzo Dellarossa.

L’uomo di 73 anni è deceduto, lo scorso venerdì 6 ottobre, poco dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo in seguito alla caduta in un tino, pieno di mosto d’uva, con cui stava producendo il vino nella cantina della sua abitazione in frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo.

Immediato era stato l’arrivo dei vigili del fuoco di Busca e di Cuneo e dell'équipe medica del 118 con l'ambulanza che ha trasportato l’uomo al Santa Croce di Cuneo, dove è deceduto nel pomeriggio.

Dellarossa era molto conosciuto a Costigliole Saluzzo dove prima di andare in pensione aveva gestito, in piazza Vittorio Emanuele II, la stazione di servizio carburanti.

Viene ricordato come una persona sempre disponibile e cordiale con tutti, molto attivo nelle iniziative del paese, dove collaborava anche con il Gruppo Alpini, di cui faceva parte.

Lascia la compagna Mirella, i figli Luca con Samuela e Massimo con Maura, le nipotine Nicole, Ambra e Diletta e la cugina Luigia.

Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Costigliole Saluzzo.

La messa di settima sarà celebrata sabato 14 ottobre alle 18 nella chiesa della frazione Ceretto di Costigliole.