Scontro tra un’auto e uno scooter dopo il ponte Gesso: code per uscire da Cuneo

L’incidente è avvenuto intorno poco prima delle ore 17,30 nella rotatoria dopo il ponte Gesso al bivio con Boves. Il sinistro, avvenuto in orario di punta, sta causando attualmente traffico soprattutto per uscire dalla città con code di centinaia di metri che si stanno generando già a partire da Corso Marconi. In attesa che la situazione sia stabilita si procede a rilento e su una sola corsia.