Ventitré agenti di Polizia Penitenziaria del Cerialdo indagati per tortura verso i detenuti

Sono ventitré gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura di Cuneo ad altrettanti agenti di Polizia Penitenziaria finiti sotto inchiesta per alcuni presunti episodi di violenza ai danni di alcuni detenuti ospiti nella casa circondariale del Cerialdo.

Oltre agli avvisi di garanzia, sarebbero stati disposti anche alcuni sequestri al fine di trovare un riscontro con l’ipotesi di accusa, che comprenderebbe anche il reato di tortura. Nessuno degli indagati si trova sottoposto a misura cautelare: tutti sono ancora in servizio. Questo fa sapere il procuratore capo di Cuneo Onelio Dodero.

"Riponiamo incondizionata fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti” commenta Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Uilpa: “Tutto questo, però, a prescindere da quella che sarà la verità processuale, dimostra ancora una volta la totale disfunzionalità del sistema penitenziario e una persistente e strisciante emergenza mai affrontata compiutamente dalla politica. Anche per questo chiediamo al governo Meloni e al ministro Nordio riforme immediate e investimenti mirati”.

La Procura di Cuneo, sta indagando anche per il reato di tortura.

Giorgia Meloni, nel 2018, con un tweet, aveva annunciato l’intenzione di abolire il reato di tortura: “Fratelli d’Italia -scriveva - ha presentato due proposte di legge per aumentare le pene a chi aggredisce un pubblico ufficiale e per modificare il reato di #tortura che, così com'è codificato oggi, impedisce alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro. Difendiamo chi ci difende!”

Fratelli d’Italia nel marzo 2023 ha presentato una proposta di legge per modificare il reato di tortura la cui introduzione nel nostro ordinamento nel 2017 si deve ai drammatici fatti del G8 di Genova del 2001. In particolare la proposta di legge assegnata alla Commissione Giustizia vedrebbe il reato di torta diventare un’aggravante come previsto dalle convenzione internazionali: “Per tutelare adeguatamente - si legge nella relazione al testo -l’onorabilità e l’immagine delle Forze di polizia, che ogni giorno si adoperano per garantire la sicurezza pubblica rischiando la loro stessa vita, e per evitare le pericolose deviazioni che l’applicazione delle nuove ipotesi di reato potrebbe determinare” prevendendo dunque “la contestuale abrogazione delle fattispecie penali della tortura e dell’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura previste dagli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale” .

A commentare la notizia dell’inchiesta cuneese anche alla luce delle modifiche annunciate da Fratelli d’Italia, anche la Senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi che definisce come "prezioso il lavoro della magistratura nel ‘difendere’ il reato di tortura". E aggiunge che "Le tante inchieste e i tanti procedimenti in corso dimostrano come il reato di tortura sia necessario e non si può modificare. Il governo e la maggioranza di destra non pensino di toccare il reato di tortura che punisce gli abusi commessi dai pubblici ufficiali. Sarebbe una cosa gravissima che rischierebbe di ostacolare, se non bloccare, i tanti processi in corso. In Parlamento contrasteremo con forza ogni ipotesi di modifica o abrogazione del reato di tortura”.

“Chi sbaglia va individuato, isolato e perseguito, - aggiunge ancora De Fazio - ma se le indagini per il reato di tortura sono ormai numerosissime e interessano carceri diverse in tutto il Paese, probabilmente, c’è molto di più di qualcosa nell’organizzazione complessiva che non funziona e da correggere. In altre parole, pur essendo convinti che la stragrande maggioranza degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria coinvolti riuscirà a dimostrare la propria innocenza, appare evidente che vi sia un problema di sistema: o il reato di tortura è costruito male nel nostro codice penale o significa che l’organizzazione complessiva dei penitenziari non regge. In tal ultima ipotesi, non si può evidentemente pensare solo alla repressione, ma bisogna prevenire le degenerazioni mettendo compiutamente in sicurezza le carceri, chi vi è ristretto e chi vi lavora, sotto ogni profilo”.