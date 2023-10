A Saluzzo la Gioielleria Young diventa Paolo Scaletta Gioielleria e cambia location

Dopo 10 anni di attività trascorsi a proporre con successo marchi selezionati di gioielleria fashion per i giovanissimi ed alcune linee pregiate adatte a tutte le età, ma anche dopo aver introdotto la novità del wedding corner dedicato agli sposi che ha raccolto l’attenzione di tante giovani coppie, ha finalmente preso vita il nuovo progetto di Paolo Scaletta, insieme alla mamma Stefania.



La sua gioielleria, dal 12 settembre, veste infatti gli stessi abiti del titolare, prendendone il nome e proponendone il carattere e la personalità, e si presenta nei nuovi locali appena un po’ più in là in corso Italia (Ex Pellicceria Morero): una location dagli arredi sobri ed elegante e, insieme ai marchi già presenti, alcune novità di alta gioielleria faranno capolino dalle teche illuminate per incontrare l’ammirazione dei tanti clienti affezionati e anche di quelli nuovi.



Ma soprattutto è la garanzia di serietà e competenza di Paolo Scaletta che ha saputo conquistare in questi anni clienti che si fidano ciecamente di lui e che potranno riconoscere nel nome e nei prodotti dalla nuova gioielleria tutta l’impronta e l’identità del loro amico gioielliere.



Modernità e fashion accompagneranno sempre le scelte dei più giovani ma alcuni preziosi “più maturi” potranno soddisfare esigenze di più alta gamma. Il brillare dei preziosi si alternerà nei più ampi locali, fra e due banconi che consentono una maggior privacy e con l’aggiunta di uno spazio dedicato all’argenteria e ai piccoli e grandi regali “di classe”: dallo svuotatasche alla pelletteria preziosa, alla cornice in argento tornata in auge, sarà sempre un regalo che ci farà ricordare.



Anche l’ambiente “wedding” risulterà più ampio, accogliente e fornito, per consentire una scelta maggiore fra le fedi nunziali e i gioielli per gli sposi. Inoltre, si aggiunge un’altra importante novità dedicata a chi sceglie di investire in modo alternativo e molto richiesto in questi periodi di oscillazioni finanziarie: l’investimento in oro, il bene rifugio per eccellenza! Paolo Scaletta, grazie alla sua esperienza e serietà, è in grado di proporre questo tipo di investimento tramite un partner qualificato, la Careisgold SPA, che consente soluzioni alternative vantaggiose e di alta affidabilità per proteggere i propri risparmi.



Insomma, tante belle novità che aspettano solo di essere scoperte di persona!



Gioielleria Paolo Scaletta - Corso Italia 100 - Saluzzo - Tel 0175.248572 -

www.gioielleriapaoloscaletta.it