AEDE srl, società di servizi nel settore immobiliare, ricerca libero professionista da inserire nel proprio organico presso gli uffici di Savigliano per collaborazione professionale continuativa

AEDE srl è una società nata nel 2007 specializzata nella prestazione di servizi nel settore immobiliare. Affianchiamo i nostri Clienti in Italia e all’estero offrendo una consulenza professionale, strutturata, qualificata e indipendente alle Banche, ai Servicer NPL, alle Imprese, ai Tribunali, ai Professionisti, ai Privati, ad altri Enti Privati e Pubblici.



AEDE srl, al fine di ampliare il proprio organico, ricerca libero professionista (Geometra, Architetto, Ingegnere) iscritto all’Albo del proprio Ordine/Collegio professionale per collaborazione professionale continuativa da svolgersi presso i propri uffici di Savigliano.



Il candidato svolgerà la propria attività in ambito tecnico, edilizio, catastale e valutativo. Per chi fosse interessato può inviare la propria candidatura e CV all’indirizzo info@aedesrl.com.



https://aedesrl.com/