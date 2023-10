Pacciamatura dell'orto: anche con l'erba tagliata del prato

Quando si parla di pacciamatura, molte persone sono convinte che per realizzarla occorre utilizzare del materiale più particolare. Per questa tecnica che evita la comparsa di infestanti e permette una migliore crescita delle piante da orto, in realtà si può utilizzare anche della semplice erba tagliata risulta molto vantaggiosa per le piante dell'orto. D'altronde, si tratta pur sempre di realizzare uno strato di materiale che protegga le piante. In alcuni casi può essere realizzato in materiale artificiale ma, molto spesso, si utilizza materiale organico partendo da rami e foglie. L'erba tagliata può ugualmente fungere a questo scopo a patto che venga preparata in maniera opportuna. Dalla fine dell'autunno, tutti i ritagli del prato, che siano freschi o secchi, possono essere utilizzati per la pacciamatura di un orto o del giardino al fine di proteggere le piante dal freddo.

Pacciamatura con erba tagliata: a che cosa serve

Prima capire come realizzare la pacciamatura con l'erba tagliata utilizzando gli strumenti da giardino che tieni al riparo nelle casette in legno, meglio spiegare a che cosa serve. Per farla breve, l'operazione della pacciamatura ha lo scopo di bloccare la crescita di infestanti ed erbacce. Inoltre, mantiene la temperatura più stabile e protegge il terreno sottostante da tutti gli agenti climatici. In sostanza, non è altro che uno strato protettivo che tiene il terreno caldo quando la colonnina di mercurio scende.

Per pacciamare il terreno è possibile utilizzare materiale diverso come foglie secche, paglia, erba tagliata appunto o materiale sintetico, sebbene molti preferiscano parti organiche poiché è un sistema che arriva dalle tecniche di coltura biodinamica e naturale. La tecnica si pratica su terreni e suoli dove le piante sono state messe a dimora da poco o che hanno bisogno di un lungo periodo di coltivazione.

Nel caso specifico. L’erba tagliata serve per proteggere sì ma anche mantenere l’umidità e arricchire il suolo di preziosi nutrienti. Mentre l’erba si decompone, rilascia, infatti, sali minerali e azoto, fungendo da fertilizzante naturale.

Pacciamare con l'erba tagliata: come si fa

Dopo aver capito brevemente perché è utile fare la pacciamatura con dell’erba tagliata, passiamo finalmente al lato pratico. La tecnica della pacciamatura con l'erba tagliata si realizza utilizzando dell'erba non troppo umida o, ancora meglio, secca per evitare che marcisca e faccia comparire sul terreno muffe e funghi. Vale quindi la pena farla seccare al sole prima di sistemarla nell'orto.

È importante sapere che occorre utilizzare dell'erba priva di semi altrimenti gli infestanti crescono subito. Di solito, l'erba falciata con il tagliaerba marcisce prima perciò chi vuole effettuare la pacciamatura tramite questo sistema, dovrà mescolarla con foglie secche o della paglia.

Inoltre, non bisogna esagerare realizzando uno strato troppo spesso poiché potrebbe originare cattivi odori e muffe. Tutta l'erba proveniente dallo sfalcio del prato, può essere utilizzata per la pacciamatura dell'orto a meno che non contenga prodotti chimici. Procedendo in questo modo, si ottiene un evidente risparmio di tempo ed energie poiché tutta l'erba proveniente non andrà raccolta, rastrellata e smaltita.