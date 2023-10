A Boves e Bene Vagienna le premiazioni del concorso "Parole e Immagini" di Mellana

Come da ormai tradizione, nei primi giorni di ottobre si son tenute le premiazioni della sezione, non competitiva, per giovanissimi, del Concorso Parole ed Immagini di Mellana di Boves, «Invito alla scrittura», liberamente aperto a scritti, poesie e prose, e disegni, esposti in frazione nei giorni della festa di metà luglio.

Spiega un organizzatore: "Il momento è sempre molto piacevole, un bagno di gioventù che ci serve. In estate i ragazzi son in vacanza. Ci presentiamo, quindi, nelle classi in autunno. Riportiamo le opere e consegniamo un diploma alla classe, oltre ad un piccolo premio, simbolico, ad ogni partecipante. Si tratta di un “presente” costituito da quaderno e biro, che vuole essere un invito a continuare a scrivere, magari anche dopo il percorso scolastico. Ci fa piacere, e sorprende, la gioia e soddisfazione con cui noi ed i nostri “premietti” sono accolti".