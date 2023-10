A Guarene si parla dell’Universo con il fisico nucleare Angelo Rivetti

Venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso la sala “Anfossi” del comune di Guarene si terrà una serata all’insegna della scienza dal titolo “Il volto oscuro dell’Universo” con ospite Angelo Rivetti fisico nucleare e Direttore dell’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) di Torino.

La conferenza è organizzata dalla Biblioteca “G.Ferrero” di Guarene con l’appoggio del Comune e sarà moderata dal professor Ezio Aimasso.

Il tema “L’enigma della materia oscura” indicato nel sottotitolo non deve spaventare perché l’ignoto dell’Universo è spesso più affascinante e curioso di ciò che ci si aspetta.

Angelo Rivetti è un fisico sperimentale attivo nel campo della sperimentazione per fisica nucleare e particelle, con 25 anni di esperienza nella progettazione di sistemi elettronici integrati per la lettura dei rivelatori di radiazioni. Creatore di un gruppo di ricerca che collabora con il CERN, BNL, ETH e altri organismi scientifici, è coordinatore nazionale del progetto ATTRACT Fast-Pix in collaborazione con il CERN per lo studio di sensori monolitici innovativi ad alta risoluzione temporale.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.