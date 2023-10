Borgo San Dalmazzo, coppie di sposi in festa a Palazzo Bertello

Una festa per le coppie di sposi nella ricorrenza del 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65° e 70° anniversario del loro matrimonio. Ad organizzarla domenica 8 ottobre a Palazzo Bertello il Comune di Borgo San Dalmazzo per le coppie residenti “per rafforzare la coesione sociale in seno alla cittadinanza e sviluppare nuovi rapporti di amicizia e solidarietà tra la popolazione”.

Per l'amministrazione erano presenti la sindaca Roberta Robbione con la vice Clelia Imberti e l'assessora Michela Galvagno

I coniugi presenti hanno ricevuto una pergamena di congratulazioni: “Borgo San Dalmazzo è in festa con voi – questa la frase riportata – che siete testimonianza quotidiana di comunità familiare, un esempio concreto del sostegno reciproco e costante che rappresenta il punto di forza della vita della coppia e della nostra società”.